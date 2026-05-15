Spaces в Україні: як гнучкий офіс стає інструментом зростання бізнесу

Концепція робочого простору зазнає фундаментальних змін. Компанії по всьому світу – і в Україні зокрема – переосмислюють підхід до організації офісного середовища, ставлячи в основу не квадратні метри, а ефективність, колаборацію та якість умов праці.

На зміну стандартизованим open space приходять багатофункціональні робочі середовища, де зони для зосередженої роботи поєднуються з просторами для командної взаємодії та живого спілкування. Бізнес дедалі частіше розглядає офіс не як витрату на оренду, а як стратегічний інструмент для нетворкінгу і підвищення продуктивності.

Робочий простір як чинник корпоративної культури

Марк Діксон, засновник і CEO IWG, наголошує: якісне робоче середовище не виникає саме по собі – його необхідно свідомо проєктувати. "Недостатньо просто запросити людей до будівлі й розраховувати на творчу синергію. Компанії, які дійсно інвестують у колаборацію, створюють компактні, високоякісні простори, де люди можуть ефективно взаємодіяти та обмінюватись ідеями", – зазначає він.

Простори Spaces реалізують цей принцип на практиці. Поруч із резидентами – команди з різних галузей: технологічні компанії, стартапи, міжнародні корпорації. Така екосистема органічно генерує нові ділові зв'язки, партнерства та можливості для розвитку. Нетворкінг-заходи всередині спільноти забезпечують додаткову цінність, особливо для компаній на етапі масштабування.

Дослідження Корнельського університету підтверджують: неформальна взаємодія між колегами, включно зі спільними обідами та побіжними розмовами, суттєво підвищує командний дух і залученість персоналу. Саме таке середовище відтворити у форматі повної дистанційної роботи практично неможливо.

Гібридна модель: ефективність, підкріплена даними

Перехід на гібридний формат роботи демонструє вимірювані результати. За даними досліджень IWG, 82% працівників у гібридному форматі відзначають вищий рівень мотивації та задоволеності від роботи, 55% фіксують зниження стресу. Скорочення часу на дорогу до офісу вивільняє ресурс для більш якісного відпочинку, що прямо корелює з продуктивністю.

Гібридна модель передбачає не вибір між домом і офісом, а можливість обирати оптимальне середовище залежно від завдання: зосереджена індивідуальна робота, командний брейншторм або переговори з клієнтом.

IWG розширює мережу Spaces у Києві

Реагуючи на зростаючий попит, IWG запускає три нові локації Spaces у Києві загальною площею понад 10 000 м².

Лівий берег – OMI Center (3 600 м²). Локація орієнтована на компанії та фахівців, для яких критично важлива близькість до місця проживання. Формат включає приватні офіси, коворкінг і переговорні кімнати з можливістю гнучкого масштабування.

Оболонь – BOSTON Creative House (2 800 м²). Простір на проспекті Бандери створений для ІТ-, продуктових і креативних команд. Середовище сформоване так, щоб стимулювати міжкомандну взаємодію та появу нових ділових зв'язків.

Центр – Capital Tower (2 900 м²). Бізнес-центр поруч із станцією метро "Олімпійська" пропонує повну корпоративну інфраструктуру для середніх і великих компаній із можливістю оперативного коригування займаної площі.

"Ми бачимо стійке зростання попиту на гнучкі офісні рішення серед українських компаній – і це не ситуативна реакція на обставини, а усвідомлена стратегічна зміна. Бізнес хоче платити за те, що реально використовує, і мати можливість швидко адаптуватися. Саме тому ми розширюємо мережу Spaces в Києві: три нові локації в різних частинах міста – це можливість для компаній будувати присутність там, де це зручно їхнім командам, а не там, де ‘так склалося історично’", – коментує Юлія Литвиненко, регіональна директорка IWG в Україні.

Інвестиція в середовище – інвестиція в результат

Ефективні робочі спільноти формуються на основі довіри, прозорості та балансу між особистим і професійним. Коли простір спроєктований під реальні потреби людей, а не під формальні стандарти, продуктивність зростає органічно.

Spaces пропонує саме таку модель – і цього року вона стає доступною у трьох нових точках Києва.