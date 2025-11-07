Спецпризначенці СБУ утилізують росіян біля Покровська у промислових масштабах. Це результат системної роботи – експерт

Спецпризначенці Служби безпеки України вже рік ефективно діють на найважчих ділянках оборони Покровська. Підлеглі Василя Малюка утилізують тут росіян у промислових масштабах – лише одна "Альфа" СБУ "відмінусувала" 9,5 тис окупантів. Про це пише політолог Олексій Курпас.

Експерт наводить цифри та підкреслює, що бійці Служби є одними із лідерів по ураженню техніки та живої сили ворога. "Малюк побудував систему, при якій Служба максимально "мінусує" противника і його техніку", – акцентує політолог.

Курпас нагадує, що СБУ одними із перших в Україні почали розвивати напрямок дронів і постійно були тут на перших ролях. "У війні дронів головне не відставати від прогресу, йти в ногу з часом. А, як мені відомо, методи, які впроваджують спецпризначенці СБУ, потім намагаються взяти на озброєння і інші підрозділи", – пише експерт.

"Те, що спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах – не випадковість. Це системна робота, помножена на сучасні технології. Результат всієї вертикалі, збудованої Малюком, який особисто опікується своїми бойовими підрозділами і регулярно буває на фронті. Саме такі результати, підкріплені конкретними цифрами, і треба мультиплікувати. І тоді ціна, яку платить ворог за кожен метр української землі, буде ще більше зростати", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпризначенці СБУ за рік у районі Покровська знищили 9,5 тис. осіб живої сили противника, 255 танків, 433 ББМ, 343 артилерійські системи та РСЗВ, 78 засобів ППО, 12 засобів РЕБ/РЕР, 4553 одиниці автотранспорту, 3824 ворожі позиції та укріплення, 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.