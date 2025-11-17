Запланована подія 2

Стратегічне багатство України: як запаси кремнію можуть стати новими можливостями

В українських надрах зосереджено сотні мільйонів тонн кремнієвих кварцитів / Depositphotos

Україна володіє запасами сировини, необхідної для виробництва напівпровідників, що є основою сучасної електроніки. Йдеться про хімічний елемент – кремній. В українських надрах зосереджено сотні мільйонів тонн кремнієвих кварцитів.

Чи є запаси кремнію в Україні?

Запаси кремнієвих кварцитів оцінюються на сьогодні в 180 мільйонів тонн, йдеться у дослідженні UkraineInvest.

Крім того, вважається, що в країні є ще й родовища високоякісного кристалічного кварцу, що може зробити Україну конкурентоспроможною на європейському рівні.  Це відкриває нові можливості для залучення інвестицій, створення кремнієвих кластерів і інтеграції у глобальні технологічні ланцюги.

Річ у тім, що вміст діоксиду кремнію (хімічна сполука кремнію та кисню) у цих кварцитах сягає майже 99%, а запаси оцінюють в понад 500 мільйонів тонн.

Водночас, за даними організації “Інститут геології України”, головні родовища кварцу розташовані в таких областях: Житомирська, Львівська, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Кіровоградська та Донецька.

Втім нині в Україні розробляють три основних родовища кварцитів: Овруцьке, Товкачівське та Малоскелюватське.

Поклади кремнію зустрічається в Україні не у чистому вигляді, а у вигляді кварці, кварцитів, кварцових пісків та пісковиків. Саме з цих мінералів потім отримують промисловий кремній.

Родовища германію, галію, графіту

Окрім кремнієвих ресурсів, Україна має значні родовища германію , розташовані переважно у Львівсько-Волинському вугільному басейні та східних регіонах країни. Крім того, Україна щорічно видобуває близько 5 тонн арсеніду галію , що робить її четвертим за величиною виробником цього матеріалу у світі , з часткою 1,1% у світовому виробництві .

Країна також має величезні запаси графіту в 18 мільйонів тонн, причому український графіт визнаний одним із найвищої якості у світі. З огляду на нещодавні досягнення британських вчених у заміні індію графеном у виробництві електроніки, ці ресурси можуть дати Україні можливість зробити значний технологічний прорив у розробці напівпровідників.

Які запаси кобальту в Україні?

  • В Україні немає самостійних родовищ кобальту, але цей метал трапляється переважно як супутній елемент у нікелевих рудах.
  • Такі родовища розташована у таких зонах: Середнє Побужжя (Кіровоградська область) та Середнє Придніпров’я (Дніпропетровська область), а також Волинський та Приазовський мегаблоки.
  • За різними оцінками, запаси кобальту можуть складати 26,7 мільйона тонн руди, або ж понад 8 тисяч тонн кобальту.