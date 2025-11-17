- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Стратегічне багатство України: як запаси кремнію можуть стати новими можливостями
Україна володіє запасами сировини, необхідної для виробництва напівпровідників, що є основою сучасної електроніки. Йдеться про хімічний елемент – кремній. В українських надрах зосереджено сотні мільйонів тонн кремнієвих кварцитів.
Про інформує видання "Економічні новини".
Чи є запаси кремнію в Україні?
Запаси кремнієвих кварцитів оцінюються на сьогодні в 180 мільйонів тонн, йдеться у дослідженні UkraineInvest.
Крім того, вважається, що в країні є ще й родовища високоякісного кристалічного кварцу, що може зробити Україну конкурентоспроможною на європейському рівні. Це відкриває нові можливості для залучення інвестицій, створення кремнієвих кластерів і інтеграції у глобальні технологічні ланцюги.
Річ у тім, що вміст діоксиду кремнію (хімічна сполука кремнію та кисню) у цих кварцитах сягає майже 99%, а запаси оцінюють в понад 500 мільйонів тонн.
Водночас, за даними організації “Інститут геології України”, головні родовища кварцу розташовані в таких областях: Житомирська, Львівська, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Кіровоградська та Донецька.
Втім нині в Україні розробляють три основних родовища кварцитів: Овруцьке, Товкачівське та Малоскелюватське.
Поклади кремнію зустрічається в Україні не у чистому вигляді, а у вигляді кварці, кварцитів, кварцових пісків та пісковиків. Саме з цих мінералів потім отримують промисловий кремній.
Родовища германію, галію, графіту
Окрім кремнієвих ресурсів, Україна має значні родовища германію , розташовані переважно у Львівсько-Волинському вугільному басейні та східних регіонах країни. Крім того, Україна щорічно видобуває близько 5 тонн арсеніду галію , що робить її четвертим за величиною виробником цього матеріалу у світі , з часткою 1,1% у світовому виробництві .
Країна також має величезні запаси графіту в 18 мільйонів тонн, причому український графіт визнаний одним із найвищої якості у світі. З огляду на нещодавні досягнення британських вчених у заміні індію графеном у виробництві електроніки, ці ресурси можуть дати Україні можливість зробити значний технологічний прорив у розробці напівпровідників.
Які запаси кобальту в Україні?
- В Україні немає самостійних родовищ кобальту, але цей метал трапляється переважно як супутній елемент у нікелевих рудах.
- Такі родовища розташована у таких зонах: Середнє Побужжя (Кіровоградська область) та Середнє Придніпров’я (Дніпропетровська область), а також Волинський та Приазовський мегаблоки.
- За різними оцінками, запаси кобальту можуть складати 26,7 мільйона тонн руди, або ж понад 8 тисяч тонн кобальту.