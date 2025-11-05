Штучний інтелект допомагає лікарям: у "Сінево" розповіли про оновлений цитологічний тест

Європейська мережа медичних лабораторій "Сінево" першою в Україні впровадила лабораторний тест, який поєднує алгоритми штучного інтелекту та досвід експерта з цитологічних досліджень. Нове рішення дає змогу виявляти передракові зміни шийки матки на ранніх стадіях із вищою точністю та відтворюваністю результатів.

Подвійна експертиза – новий стандарт скринінгу

Оновлений тест базується на системі цифрової мікроскопії BD FocalPoint™ GS Imaging System (Becton Dickinson, США). Алгоритми штучного інтелекту аналізують цитологічні препарати, визначають ділянки можливих аномалій і ранжують їх за ступенем ймовірності патології. Далі до процесу долучається фахівець із цитологічних досліджень, який переглядає ці ділянки та формує остаточний висновок. У такий спосіб кожен зразок проходить подвійну експертизу – автоматизовану систему та експерта з цитологічних досліджень, що підвищує точність і достовірність результату.

За результатами клінічних досліджень виробника, оновлена технологія статистично підвищує чутливість і точність виявлення раку шийки матки та передракових уражень у порівнянні з традиційними методами.

"Поєднання можливостей штучного інтелекту та експертизи фахівця в одному тесті відкриває нову еру в лабораторній цитології. Ми прагнемо, щоб українські пацієнтки мали доступ до технологій, що відповідають найвищим європейським стандартам", – зазначають у "Сінево".

Цитологічний паспорт – персональний цифровий результат

Кожна пацієнтка, яка проходить тест, отримує індивідуальний Цитологічний паспорт – персональний документ із цифровими зображеннями клітин, проаналізованих системою штучного інтелекту та фахівцем із цитологічних досліджень. Такий формат результату підвищує прозорість, покращує комунікацію між лікарем і пацієнткою та зміцнює довіру до діагностики.

Інновації, що наближають Україну до європейських стандартів

Впровадження штучного інтелекту в цитологічний скринінг – частина стратегії "Сінево" з підвищення достовірності та відтворюваності лабораторної діагностики, а також гармонізації української практики з європейськими стандартами.

Компанія продовжує інвестувати в технології, що допомагають лікарям у щоденній роботі, розширюючи їхні можливості завдяки точним даним і формуючи нові орієнтири якості в медичній діагностиці.