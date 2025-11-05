Запланована подія 2

Дата публікації

Штучний інтелект допомагає лікарям: у "Сінево" розповіли про оновлений цитологічний тест

сінево
Мережа "Сінево" впровадила вперше в Україні лабораторний тест / "Сінево"

Європейська мережа медичних лабораторій "Сінево" першою в Україні впровадила лабораторний тест, який поєднує алгоритми штучного інтелекту та досвід експерта з цитологічних досліджень. Нове рішення дає змогу виявляти передракові зміни шийки матки на ранніх стадіях із вищою точністю та відтворюваністю результатів.

Подвійна експертиза  новий стандарт скринінгу

Оновлений тест базується на системі цифрової мікроскопії BD FocalPoint™ GS Imaging System (Becton Dickinson, США). Алгоритми штучного інтелекту аналізують цитологічні препарати, визначають ділянки можливих аномалій і ранжують їх за ступенем ймовірності патології. Далі до процесу долучається фахівець із цитологічних досліджень, який переглядає ці ділянки та формує остаточний висновок. У такий спосіб кожен зразок проходить подвійну експертизу – автоматизовану систему та експерта з цитологічних досліджень, що підвищує точність і достовірність результату.

За результатами клінічних досліджень виробника, оновлена технологія статистично підвищує чутливість і точність виявлення раку шийки матки та передракових уражень у порівнянні з традиційними методами.

"Поєднання можливостей штучного інтелекту та експертизи фахівця в одному тесті відкриває нову еру в лабораторній цитології. Ми прагнемо, щоб українські пацієнтки мали доступ до технологій, що відповідають найвищим європейським стандартам",  зазначають у "Сінево".

Фото 2 — Штучний інтелект допомагає лікарям: у "Сінево" розповіли про оновлений цитологічний тест
Зразок проходить подвійну експертизу

Цитологічний паспорт  персональний цифровий результат

Кожна пацієнтка, яка проходить тест, отримує індивідуальний Цитологічний паспорт – персональний документ із цифровими зображеннями клітин, проаналізованих системою штучного інтелекту та фахівцем із цитологічних досліджень. Такий формат результату підвищує прозорість, покращує комунікацію між лікарем і пацієнткою та зміцнює довіру до діагностики.

Інновації, що наближають Україну до європейських стандартів

Впровадження штучного інтелекту в цитологічний скринінг – частина стратегії "Сінево" з підвищення достовірності та відтворюваності лабораторної діагностики, а також гармонізації української практики з європейськими стандартами.

Компанія продовжує інвестувати в технології, що допомагають лікарям у щоденній роботі, розширюючи їхні можливості завдяки точним даним і формуючи нові орієнтири якості в медичній діагностиці.