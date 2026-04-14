Швидкі та зручні рішення: ОТП Банк і Sanlarix надають комплексний супровід зі встановлення СЕС

Нове партнерство у сфері фінансування енергоефективних рішень. АТ "ОТП Банк" підписав меморандум з компанією Sanlarix – одним із провідних гравців українського ринку сонячної енергетики. Відтепер клієнтам доступні швидкі та ефективні рішення кредитування встановлення сонячних електростанцій і не тільки.

Компанія Sanlarix спеціалізується на будівництві та встановленні сонячних електростанцій необмеженої потужності, систем накопичення енергії та зарядної інфраструктури для електромобілів. При цьому забезпечує повний цикл послуг – від проєктування до монтажу та сервісного обслуговування обладнання.

"ОТП Банк бачить, як стабільно зростає попит на енергоефективні рішення серед наших клієнтів. Тому ми продовжуємо розширювати список партнерів і обираємо для цього тільки лідерів ринку. Співпраця з Sanlarix дозволяє нам запропонувати комплексний підхід: від вибору технологічного рішення до його фінансування. Це ще один крок у підтримці енергонезалежності клієнтів та розвитку сталих рішень в Україні", – зазначила Ірина Кабанцева, керівник проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП Банк.

Серед ключових умов: кредит надається на строк до 7 років за умови власного внеску від 15%. Заставою виступає обладнання, що купується. Додатково підприємці можуть скористатися державною програмою "Доступні кредити 5–7–9%", яка реалізується Урядом за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва. Також доступна опція компенсації від ЄБРР у розмірі до 30% від вартості проєкту. На найвищий рівень такого кешбеку можуть розраховувати компанії, які належать ветеранам, релоковані з окупованих територій підприємства, а також бізнес, що зазнав пошкоджень внаслідок бойових дій.

Детальніше ознайомитися з умовами програми можна за посиланням.

Партнерство з Sanlarix відкриває для клієнтів нові можливості для підвищення енергонезалежності, зниження витрат на електроенергію та впровадження сучасних екологічних рішень.

ОТП Банк продовжує розширювати партнерські програми у сфері енергоефективності, підтримуючи бізнес та населення у переході до сталих і технологічних рішень.

Ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р. 