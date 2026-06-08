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Світ без прогнозів: які рішення визначатимуть майбутнє бізнесу або про що говоритимуть на Business Thinkers Forum’2026
Невизначеність більше не є відхиленням від норми. Вона стала новою операційною реальністю для бізнесу. Геополітичні конфлікти, технологічне прискорення, демографічні зміни, дефіцит талантів, трансформація глобальних ринків відбуваються не послідовно, а одночасно. Саме ця радикальна одночасність створює головний виклик для сучасних лідерів.
У таких умовах здатність швидше переосмислювати власні управлінські моделі та ухвалювати рішення без гарантії визначеності є новою управлінською майстерністю.
Саме цьому присвячений щорічний Business Thinkers Forum’2026, який відбудеться 12 червня у Києві. Форум об'єднає лідерів бізнесу, управлінців, інтелектуалів та експертів міжнародного рівня навколо ключового питання: як будувати довгострокову конкурентну перевагу в середовищі, де правила гри змінюються швидше, ніж стратегічні цикли компаній.
Коментар Альони Жупікової, засновниці KA Group та продюсерки Business Thinkers Forum’2026
"Ми створюємо цей простір для тих, хто ухвалює рішення в умовах, коли готових відповідей більше не існує. Дизайн форуму побудований навколо стратегічних питань, без яких неможливо говорити про майбутнє бізнесу. Перший трек присвячений адаптивності бізнесу в умовах геополітичної та безпекової невизначеності. Другий – питанню культури пам'яті та єдності без однаковості як фундаменту довіри всередині суспільства й організацій. Третій – ролі України у глобальному світі та її здатності не лише адаптуватися до змін, а й формувати нові смисли для світу. Четвертий – людяність майбутнього та хто буде створювати додану вартість в Україні. І наостанок, що залишиться виключно людською функцією СЕО, коли аналіз, прогнозування та оптимізацію виконує ШІ?"
Чому це важливо саме зараз?
Сьогодні бізнесу вже недостатньо ефективно управляти процесами.
Потрібно навчитися:
- приймати рішення в умовах неповної інформації;
- утримувати стратегічний горизонт під час постійних криз;
- масштабувати бізнес у світі геополітичної турбулентності;
- ормувати команди, здатні діяти в умовах хронічної невизначеності;
- зберігати людяність як джерело довіри та конкурентної переваги.
12 червня 2026 | Київ | Offline + Online | 300+ учасників
Business Thinkers Forum’2026:
- Євген Глібовицький, співзасновник Інституту фронтиру;
- Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Ukraine;
- Василь Дмитрів, член Ради Директорів ОККО;
- Павло Мороз, директор корпоративної соціальної відповідальності МХП;
- Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ;
- Артур Міхно, співвласник і CEO Work.ua;
- Денис Блощинський, музикант, підприємець, науковець;
- Володимир Козленко, співзасновник КМDШ;
- Олександр Філоненко, український філософ;
- Сергій Корсунський, професор Temple University Japan;
- Валерій Примост, стратегічний аналітик;
- Анна Іскіердо, архітекторка, візіонерка;
- нтон Дробович, доктор філософії;
- Катерина Загорій, співзасновниця Zagoriy Foundation;
- Наталія Бережинська, директорка Human Capital & Sustainability Deloitte Ukraine;
- Наталія Кривда, голова наглядової ради УКФ;
- Сергій Ноздрачов, сертифікований експерт Gallup, викладач KMBS;
- Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, експерт з ментального здоров'я;
- Андрій Длігач, голова Advanter Group;
- Єгор Григоренко, віцепрезидент Kyiv School of Economics з урядових програм.
Долучайтеся командами, щоб синхронізувати управлінське мислення та перетворювати складність на спільні сильші рішення.
Також діє спеціальна пропозиція для командної участі 4 + 1
Організатор – KA Group, команда, що вже 13 років поспіль створює бізнес-заходи стратегічного рівня, які формують нові правила гри для лідерів бізнесу.
Титульний партнер: WORK.ua
Генеральний партнер: ПУМБ
Контакти: [email protected] | +38 (063) 247 94 74
Детальна програма та реєстрація командами за посиланням