Світ без прогнозів: які рішення визначатимуть майбутнє бізнесу або про що говоритимуть на Business Thinkers Forum’2026

Невизначеність більше не є відхиленням від норми. Вона стала новою операційною реальністю для бізнесу. Геополітичні конфлікти, технологічне прискорення, демографічні зміни, дефіцит талантів, трансформація глобальних ринків відбуваються не послідовно, а одночасно. Саме ця радикальна одночасність створює головний виклик для сучасних лідерів.

У таких умовах здатність швидше переосмислювати власні управлінські моделі та ухвалювати рішення без гарантії визначеності є новою управлінською майстерністю.

Саме цьому присвячений щорічний Business Thinkers Forum’2026, який відбудеться 12 червня у Києві. Форум об'єднає лідерів бізнесу, управлінців, інтелектуалів та експертів міжнародного рівня навколо ключового питання: як будувати довгострокову конкурентну перевагу в середовищі, де правила гри змінюються швидше, ніж стратегічні цикли компаній.

Коментар Альони Жупікової, засновниці KA Group та продюсерки Business Thinkers Forum’2026

"Ми створюємо цей простір для тих, хто ухвалює рішення в умовах, коли готових відповідей більше не існує. Дизайн форуму побудований навколо стратегічних питань, без яких неможливо говорити про майбутнє бізнесу. Перший трек присвячений адаптивності бізнесу в умовах геополітичної та безпекової невизначеності. Другий – питанню культури пам'яті та єдності без однаковості як фундаменту довіри всередині суспільства й організацій. Третій – ролі України у глобальному світі та її здатності не лише адаптуватися до змін, а й формувати нові смисли для світу. Четвертий – людяність майбутнього та хто буде створювати додану вартість в Україні. І наостанок, що залишиться виключно людською функцією СЕО, коли аналіз, прогнозування та оптимізацію виконує ШІ?"

Чому це важливо саме зараз?

Сьогодні бізнесу вже недостатньо ефективно управляти процесами.

Потрібно навчитися:

приймати рішення в умовах неповної інформації;

утримувати стратегічний горизонт під час постійних криз;

масштабувати бізнес у світі геополітичної турбулентності;

ормувати команди, здатні діяти в умовах хронічної невизначеності;

зберігати людяність як джерело довіри та конкурентної переваги.

12 червня 2026 | Київ | Offline + Online | 300+ учасників

Business Thinkers Forum’2026:

Євген Глібовицький, співзасновник Інституту фронтиру;

Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Ukraine;

Василь Дмитрів, член Ради Директорів ОККО;

Павло Мороз, директор корпоративної соціальної відповідальності МХП;

Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ;

Артур Міхно, співвласник і CEO Work.ua;

Денис Блощинський, музикант, підприємець, науковець;

Володимир Козленко, співзасновник КМDШ;

Олександр Філоненко, український філософ;

Сергій Корсунський, професор Temple University Japan;

Валерій Примост, стратегічний аналітик;

Анна Іскіердо, архітекторка, візіонерка;

нтон Дробович, доктор філософії;

Катерина Загорій, співзасновниця Zagoriy Foundation;

Наталія Бережинська, директорка Human Capital & Sustainability Deloitte Ukraine;

Наталія Кривда, голова наглядової ради УКФ;

Сергій Ноздрачов, сертифікований експерт Gallup, викладач KMBS;

Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, експерт з ментального здоров'я;

Андрій Длігач, голова Advanter Group;

Єгор Григоренко, віцепрезидент Kyiv School of Economics з урядових програм.

Долучайтеся командами, щоб синхронізувати управлінське мислення та перетворювати складність на спільні сильші рішення.

Також діє спеціальна пропозиція для командної участі 4 + 1

Організатор – KA Group, команда, що вже 13 років поспіль створює бізнес-заходи стратегічного рівня, які формують нові правила гри для лідерів бізнесу.

Титульний партнер: WORK.ua

Генеральний партнер: ПУМБ

Контакти: [email protected] | +38 (063) 247 94 74

Детальна програма та реєстрація командами за посиланням