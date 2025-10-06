Запланована подія 2

Дата публікації

"Світові хіти" у виконанні симфонічного оркестру: ACONCERT запрошує на грандіозну подію 23 жовтня у МЦКМ

23 жовтня у Міжнародному центрі культури та мистецтв (МЦКМ) відбудеться масштабний концерт “Світові хіти” від ACONCERT. У програмі — найпопулярніші пісні світових зірок у виконанні симфонічного оркестру GosOrchestra.

На глядачів чекає унікальне звучання понад 30 музикантів та неповторна атмосфера легендарної концертної зали. У симфонічному аранжуванні прозвучать треки Lady Gaga, Billie Eilish, Adele, Bruno Mars, Backstreet Boys, Tom Odell, George Michael, Metallica, Imagine Dragons, Queen, Nirvana та інших культових виконавців.

Подія також має благодійну мету: частина коштів з кожного квитка та зібрані під час аукціонів суми спрямовуються на підтримку Збройних сил України. Станом на сьогодні команда ACONCERT уже передала 4 мільйони гривень на потреби армії.

Дата та час: 23 жовтня, 19:00 (відкриття дверей о 18:00)

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Подія, що перетворює улюблену музику на незабутні спогади, — "Світові хіти" від ACONCERT.