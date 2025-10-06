"Світові хіти" у виконанні симфонічного оркестру: ACONCERT запрошує на грандіозну подію 23 жовтня у МЦКМ

23 жовтня у Міжнародному центрі культури та мистецтв (МЦКМ) відбудеться масштабний концерт “Світові хіти” від ACONCERT. У програмі — найпопулярніші пісні світових зірок у виконанні симфонічного оркестру GosOrchestra.

На глядачів чекає унікальне звучання понад 30 музикантів та неповторна атмосфера легендарної концертної зали. У симфонічному аранжуванні прозвучать треки Lady Gaga, Billie Eilish, Adele, Bruno Mars, Backstreet Boys, Tom Odell, George Michael, Metallica, Imagine Dragons, Queen, Nirvana та інших культових виконавців.

МЦКМ — знаковий концертний майданчик із великою сценою, комфортною посадкою, класичною архітектурою та особливою акустикою. Саме тут оркестр GosOrchestra представить розширений склад і створить по-справжньому епічне звучання.

ACONCERT має понад 200 успішно реалізованих концертів у своєму портфоліо та створює події, які поєднують мистецтво і яскраві емоції. Концерт "Світові хіти" стане однією з найбільш масштабних програм цього сезону.

Подія також має благодійну мету: частина коштів з кожного квитка та зібрані під час аукціонів суми спрямовуються на підтримку Збройних сил України. Станом на сьогодні команда ACONCERT уже передала 4 мільйони гривень на потреби армії.

Дата та час: 23 жовтня, 19:00 (відкриття дверей о 18:00)

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Подія, що перетворює улюблену музику на незабутні спогади, — "Світові хіти" від ACONCERT.