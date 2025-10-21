Запланована подія 2

Новини
Дата публікації

Телеканал Channel 4 увійшов в історію британського телебачення з першим ШІ-ведучим

Кадр з програми Will AI Take My Job?
Кадр з програми Will AI Take My Job? / Channel 4

Програма Dispatches на Channel 4 стала першим британським телевізійним проєктом, який використав ведучого, створеного штучним інтелектом – як навмисний експеримент на екрані, щоб показати, наскільки переконливим став штучний інтелект, і продемонструвати темпи розвитку цієї технології.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу телеканала.

Прем’єра відбулася у понеділок, 20 жовтня, о 20:00 на Channel 4, а тепер запис доступний для перегляду онлайн під назвою Will AI Take My Job? ("Чи забере ШІ мою роботу?"). У цьому випуску Dispatches досліджує, як автоматизація на основі ШІ змінює ринок праці, зіштовхуючи людей і машини у серії реальних випробувань у сферах медицини, права, моди та музики.

Та у фіналі фільму глядачів чекає несподіваний поворот: виявляється, що ведучий, який протягом усієї програми з’являється на екрані та веде розповідь з різних локацій, повністю створений штучним інтелектом.

Увесь документальний фільм глядачі бачать і чують цього ведучого. Але в останні хвилини розкривається правда: "ведучого" не існує — його обличчя, голос і рухи повністю створені за допомогою технологій ШІ, без жодного кадру реальних зйомок.

ШІ-ведучий говорить: "ШІ вплине на життя кожного протягом найближчих років. І для деяких — це означатиме втрату роботи. Оператори кол-центрів? Агент(к)и з обслуговування клієнтів? А можливо, навіть телеведучі — такі, як я. Бо я не справжній. Вперше в історії британського телебачення я — ШІ-ведучий. Дехто з вас, можливо, здогадався: мене не існує. Я не перебував(ла) на жодній локації, щоб розповідати цю історію. Моє зображення і голос створені штучним інтелектом".

ШІ-ведучого створив бренд AI fashion Seraphinne Vallora для компанії Kalel Productions, використавши спеціальні промпти для створення реалістичної цифрової людини, здатної передавати тонкі емоції та нюанси у кадрі. Результат майже не відрізняється від реальної людини — аж до моменту фінального розкриття.

Проєкт став помітним проривом як у сфері сторітелінгу, так і у технологічному плані, демонструючи, наскільки доступними стають інструменти ШІ, здатні достовірно відтворювати людську присутність на екрані.

Channel 4 має чіткі редакційні правила щодо етичного використання штучного інтелекту. Фільм повністю відповідає цим нормам, включно з вимогами прозорості та відкритого повідомлення аудиторії про використання ШІ. Фінальне розкриття гарантує, що глядачі розуміють мету експерименту й основне суспільне питання, яке він піднімає: питання довіри та автентичності в цифрову епоху.

Що думають про експеримент?

Луїза Комптон, керівниця новин, суспільно-політичних програм і спорту на Channel 4, зазначила: "Використання ШІ-ведучого не стане для Channel 4 звичною практикою — наш фокус у новинах і суспільних програмах залишається на якісній, перевіреній, неупередженій та надійній журналістиці — чого ШІ поки не здатен забезпечити. Але цей експеримент добре демонструє, наскільки руйнівним може бути вплив ШІ — і як легко сьогодні ввести аудиторію в оману контентом, який неможливо перевірити".

Адам Вандермарк, редактор відділу новин і суспільно-політичних програм Channel 4, додав: "Kalel Productions доклали чимало зусиль, щоб зробити репортера максимально переконливим і правдоподібним. Але, звісно, ШІ не здатен виконати роботу журналіста-розслідувача. Або здатен? Поки що надто рано судити, але побачити такого вигаданого ведучого в Dispatches — це справжнє відкриття: одночасно розумне й вражаюче реалістичне".

Нік Парнс, CEO Kalel Productions, зазначив: "Це ще один ризикований, але захопливий проєкт для Kalel. Створити ШІ-ведучого вчасно було справжнім випробуванням. Іронічно, але з кожним тижнем стає все економічніше використовувати ШІ-ведучого замість людини. А зі щоденним удосконаленням генеративних технологій наш ведучий стає дедалі переконливішим. Це чудово для фільму — але, можливо, не так добре для людських кар’єр".

Фільм Will AI Take My Job? Dispatches також розкриває, що майже три чверті британських керівників уже впровадили штучний інтелект у завдання, які раніше виконували люди.

Автор:
Кейт Щеглова