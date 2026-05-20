ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" підписали Меморандум відповідальних учасників ринку небанківського споживчого кредитування

7 квітня 2026 року ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів", що працює на фінансовому ринку від імені брендів MyCredit та ClickCredit стали одним із підписантів Меморандуму відповідальних учасників ринку небанківського споживчого кредитування. Документ об'єднав понад 20 фінансових компаній та галузевих асоціацій України.

Меморандум є ініціативою саморегулювання ринку та встановлює узгоджені стандарти діяльності для фінансових установ у сферах оцінки кредитоспроможності, фінансового моніторингу, захисту прав споживачів та фінансової інклюзії.

Згідно з документом, підписанти зобов'язуються дотримуватись максимального розміру денної процентної ставки та не застосовувати схем її обходу; впроваджувати технології протидії шахрайству (Anti-Fraud) та скорингові моделі оцінки ризиків; виконувати вимоги KYC/AML відповідно до законодавства України, рекомендацій НБУ та FATF; не видавати кредити особам, внесеним до Реєстру осіб з обмеженим доступом до азартних ігор; забезпечувати прозорість умов кредитування та надавати клієнтам повну інформацію до укладення договору; дотримуватись прав захищених категорій споживачів – ветеранів, військовослужбовців, осіб з інвалідністю, малозабезпечених громадян; пропонувати програми реструктуризації заборгованості клієнтам у фінансових труднощах.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що меморандум покликаний показати: компанії зі споживчого кредитування здатні діяти відповідально та чесно, у партнерстві з регулятором.

Усього Меморандум підписали 20 учасників ринку, які сукупно охоплюють близько 90% обсягу споживчого кредитування в Україні.

Що це означає для клієнтів MyCredit та ClickCredit?

Підписання Меморандуму – це публічне зобов'язання компанії перед кожним клієнтом. ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" заявляє, що умови кредитування розкриваються клієнтам до підписання договору, зокрема йдеться про структуру платежів та основні фінансові зобов’язання. У компанії також зазначають, що у разі виникнення фінансових труднощів можуть розглядатися індивідуальні умови врегулювання заборгованості. Окремо в компанії наголошують на роботі із захищеними категоріями населення, зокрема ветеранами, військовослужбовцями та малозабезпеченими громадянами.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг 20.10.2015 р., серія IK №146, реєстраційний № 16103223.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання коштів та банківських металів у кредит, видана Національним банком України 12.03.2024, термін дії – безстроково.

Інформація надана виключно з ознайомчою метою і не є індивідуальною фінансовою консультацією чи рекомендацією.