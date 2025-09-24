Запланована подія 2

Триває прийом заявок на другий етап грантової програми "СТВОРЮЙ!"

У 2024 році 65 переможниць отримали фінансування та закупили понад 200 одиниць обладнання
Вже понад місяць триває прийом заявок на другий етап грантової програми «СТВОРЮЙ!» — ініціативи для українок, які прагнуть масштабувати свій бізнес у сфері виробництва, переробки та культурних індустрій із виробничою складовою. Загальний бюджет другого етапу перевищує $1 000 000, а максимальний розмір гранту – до $15 000. Прийом заявок апліканток триватиме до 31 жовтня 2025 року включно.

«СТВОРЮЙ!» започатковано у 2024 році Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund. Ініціативу реалізує KSE Foundation за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України у партнерстві з мережею мультимаркетів «Аврора» та АТ «Ощадбанк».

- Загальний фонд другого етапу: понад $1 000 000

- Максимальний розмір гранту: до $15 000

- Учасниці: підприємиці, що володіють понад 50% бізнесу (ФОП, ТОВ, приватні підприємства, зареєстровані більше року)

Для участі у програмі необхідний не лише зареєстрований відповідний КВЕД, але й фактичне ведення діяльності у зазначеній категорії бізнесу: виробництві одягу, устаткування, електронної та оптичної продукції, меблів, харчових продуктів, створенні аудіо- та відеопродукту, металургійному виробництві тощо.

Перелік КВЕД, які можуть брати участь у програмі: 

Програма зберігає фокус на підтримці тих проєктів у культурній сфері, які мають виробничу складову та створюють матеріальний продукт.

Етапи отримання гранту передбачають розгляд заявок грантовим комітетом, оцінку наданого плану розвитку бізнесу та перевірку ділової репутації потенційних переможниць – її буде здійснювати АТ «Ощадбанк», після чого надаватиме рекомендації щодо виділення грантів.  

Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2025 року включно. Подати заявку і дізнатись подробиці про програму вже можна на сайті. 

Результати першого етапу «СТВОРЮЙ!»

У 2024 році 65 переможниць отримали фінансування та закупили понад 200 одиниць обладнання — від швейних машин і морозильних камер до фрезерних верстатів і фарбувальних камер. 

Вони масштабували свої виробництва до +170%, збільшивши продажі до +100%, вийшли на міжнародні ринки, створили нові робочі місця, покращили якість продукції, енергоефективність та впровадили сталі рішення. 