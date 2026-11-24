Криптовалютні перекази на невеликі суми можуть забезпечувати фінансування масштабних благодійних проєктів. Прикладом став збір у криптогаманці Trustee Plus: користувачі гаманця спільно зібрали кошти на закупівлю 350 тактичних аптечок для штурмової бригади "Лють". Загальна вартість придбаного спорядження перевищила 1,2 млн грн.

Про підсумки збору та використання коштів повідомив Вадим Груша у Telegram. За його словами, команда вирішила оприлюднити результати, щоб кожен учасник міг побачити практичний ефект від свого внеску.

Однією з особливостей кампанії стала структура платежів. Переважна більшість користувачів переказувала від 0,1 до 1 USDC. Це демонструє, як механізм об'єднання невеликих внесків може забезпечити фінансування закупівель на значні суми. Важливу роль відіграла можливість робити такі перекази безпосередньо в мобільному застосунку, без необхідності користуватися сторонніми сервісами для участі у зборі.

Закупівлю реалізували за участю проєкту "Птахи" та Тати Кеплер. Коментуючи результат, вона наголосила на практичній цінності придбаного обладнання: "Це 350 потенційно врятованих життів".

Організатори також опублікували відео з результатами ініціативи, у якому показали, як були використані зібрані кошти.

У Trustee Plus підкреслили, що не всі проєкти допомоги військовим супроводжуються публічними повідомленнями. Водночас у випадку зборів за участю користувачів компанія вважає відкритий звіт про використання коштів принципово важливим. Команда подякувала донорам і партнерам та заявила про продовження допомоги Україні.