Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Турбота на полицях: як у 2025 році ЕКО МАРКЕТ перетворив щоденні покупки на культурний досвід

Турбота на полицях: як у 2025 році ЕКО МАРКЕТ перетворив щоденні покупки на культурний досвід
Турбота на полицях: як у 2025 році ЕКО МАРКЕТ перетворив щоденні покупки на культурний досвід

У 2025 році український бізнес опинився в точці, де замало просто бути корисним. Від брендів дедалі частіше очікують іншого – здатності бути в контексті, чути суспільство і говорити з ним не рекламними слоганами, а людською мовою. Для всеукраїнської мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ цей рік став саме таким – роком, коли соціальні й культурні ініціативи перестали бути окремими активностями й склалися в єдину, дуже послідовну історію.

"Для нас супермаркет - це не просто місце, де люди купують продукти, це простір, де ми можемо бути присутніми в їхньому житті щодня і ця присутність має означати щось більше, ніж асортимент на полицях – вона має бути про спільні цінності, про підтримку один одного, про те, що нас об’єднує як суспільство", – пояснюють у маркетинговій команді мережі.

Підтримка українського кіно стала органічною частиною стратегії року: участь у проєктах "Песики. Турбота – це вона" разом із FILM.UA та "Потяг до Різдва" – це продовження філософії компанії підтримувати вітчизняного виробника не лише на полицях, а й на культурному рівні, адже понад 70% асортименту мережі – українського виробництва, і логічно, що ця підтримка має виходити за межі комерції й торкатися культури як спільної цінності. Проєкт "Песики" об’єднав кілька вимірів одразу: це була історія про домашніх улюбленців, відповідальність і любов, яку люди самі почали розповідати в соцмережах, ділячись фотографіями своїх чотирилапих.

Фото 2 — Турбота на полицях: як у 2025 році ЕКО МАРКЕТ перетворив щоденні покупки на культурний досвід

Цей самий підхід відчувався і в кампанії "Поезія та бонуси", де звичну споживчу механіку доповнили українські вірші, і раптом виявилося, що навіть проста покупка може стати приводом згадати про мову, культуру й авторів, які формують наше сьогодення, адже культура не живе окремо від побуту – вона присутня у щоденних ритуалах, навіть якщо це просто похід за продуктами, і коли на чеку з’являються рядки українських поетів, це вже не маркетинг, а заява про те, що наша мова та культура мають бути тут, поруч, у найпростіших речах.

Фото 3 — Турбота на полицях: як у 2025 році ЕКО МАРКЕТ перетворив щоденні покупки на культурний досвід

До Дня Києва ЕКО МАРКЕТ запропонував несподіваний погляд на столицю через призму районів і локальних смаків, показуючи, що гастрономія може розповідати про міську ідентичність не гірше за путівники, а ініціативи до Дня вишиванки стали ще одним нагадуванням про те, що національна ідентичність – це не лише про свята, а про щоденну присутність у нашому житті, про вибір бути собою навіть у найзвичайніших моментах.

Фото 4 — Турбота на полицях: як у 2025 році ЕКО МАРКЕТ перетворив щоденні покупки на культурний досвід

Окремим, але надзвичайно важливим напрямом залишалася благодійність: у 2025 році мережа долучилася до зборів для Superhumans і фонду "Повернись живим", залучаючи до цього і команду, і покупців, один збір вдалося завершити достроково, інший – успішно довести до фіналу, і в обох випадках це було про довіру, яка перетворюється на конкретний, відчутний результат, а не про гучні заяви та прес-релізи.

Водночас рік показав, що соціальна відповідальність для компанії – це не лише великі партнерства та масштабні кампанії, а й дуже тихі, майже непомітні, але важливі вчинки: проєкт "Обід без бід" народився не як PR-ініціатива, а як внутрішнє рішення команди, коли працівники компанії самі долучилися до допомоги літнім людям.

Фото 5 — Турбота на полицях: як у 2025 році ЕКО МАРКЕТ перетворив щоденні покупки на культурний досвід

"Ми не розділяємо соціальні, культурні чи благодійні ініціативи на окремі категорії, для нас це єдиний спосіб бути поруч із людьми й говорити з ними про важливе – так само природно, як ми щодня присутні в їхньому житті через наші магазини", – підсумовують у команді.

У 2026 році ЕКО МАРКЕТ планує ще глибше розвивати напрям корпоративної та соціальної відповідальності, адже в сучасній Україні роль бізнесу давно вийшла за межі економіки та продажів і дедалі більше стає про спільні цінності, увагу одне до одного та здатність бути частиною великої розмови – не як спонсор чи благодійник, а як рівноправний учасник суспільного життя.

