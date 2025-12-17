Турбота на полицях: як у 2025 році ЕКО МАРКЕТ перетворив щоденні покупки на культурний досвід

У 2025 році український бізнес опинився в точці, де замало просто бути корисним. Від брендів дедалі частіше очікують іншого – здатності бути в контексті, чути суспільство і говорити з ним не рекламними слоганами, а людською мовою. Для всеукраїнської мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ цей рік став саме таким – роком, коли соціальні й культурні ініціативи перестали бути окремими активностями й склалися в єдину, дуже послідовну історію.

"Для нас супермаркет - це не просто місце, де люди купують продукти, це простір, де ми можемо бути присутніми в їхньому житті щодня і ця присутність має означати щось більше, ніж асортимент на полицях – вона має бути про спільні цінності, про підтримку один одного, про те, що нас об’єднує як суспільство", – пояснюють у маркетинговій команді мережі.

Підтримка українського кіно стала органічною частиною стратегії року: участь у проєктах "Песики. Турбота – це вона" разом із FILM.UA та "Потяг до Різдва" – це продовження філософії компанії підтримувати вітчизняного виробника не лише на полицях, а й на культурному рівні, адже понад 70% асортименту мережі – українського виробництва, і логічно, що ця підтримка має виходити за межі комерції й торкатися культури як спільної цінності. Проєкт "Песики" об’єднав кілька вимірів одразу: це була історія про домашніх улюбленців, відповідальність і любов, яку люди самі почали розповідати в соцмережах, ділячись фотографіями своїх чотирилапих.

Цей самий підхід відчувався і в кампанії "Поезія та бонуси", де звичну споживчу механіку доповнили українські вірші, і раптом виявилося, що навіть проста покупка може стати приводом згадати про мову, культуру й авторів, які формують наше сьогодення, адже культура не живе окремо від побуту – вона присутня у щоденних ритуалах, навіть якщо це просто похід за продуктами, і коли на чеку з’являються рядки українських поетів, це вже не маркетинг, а заява про те, що наша мова та культура мають бути тут, поруч, у найпростіших речах.

До Дня Києва ЕКО МАРКЕТ запропонував несподіваний погляд на столицю через призму районів і локальних смаків, показуючи, що гастрономія може розповідати про міську ідентичність не гірше за путівники, а ініціативи до Дня вишиванки стали ще одним нагадуванням про те, що національна ідентичність – це не лише про свята, а про щоденну присутність у нашому житті, про вибір бути собою навіть у найзвичайніших моментах.

Окремим, але надзвичайно важливим напрямом залишалася благодійність: у 2025 році мережа долучилася до зборів для Superhumans і фонду "Повернись живим", залучаючи до цього і команду, і покупців, один збір вдалося завершити достроково, інший – успішно довести до фіналу, і в обох випадках це було про довіру, яка перетворюється на конкретний, відчутний результат, а не про гучні заяви та прес-релізи.

Водночас рік показав, що соціальна відповідальність для компанії – це не лише великі партнерства та масштабні кампанії, а й дуже тихі, майже непомітні, але важливі вчинки: проєкт "Обід без бід" народився не як PR-ініціатива, а як внутрішнє рішення команди, коли працівники компанії самі долучилися до допомоги літнім людям.

"Ми не розділяємо соціальні, культурні чи благодійні ініціативи на окремі категорії, для нас це єдиний спосіб бути поруч із людьми й говорити з ними про важливе – так само природно, як ми щодня присутні в їхньому житті через наші магазини", – підсумовують у команді.

У 2026 році ЕКО МАРКЕТ планує ще глибше розвивати напрям корпоративної та соціальної відповідальності, адже в сучасній Україні роль бізнесу давно вийшла за межі економіки та продажів і дедалі більше стає про спільні цінності, увагу одне до одного та здатність бути частиною великої розмови – не як спонсор чи благодійник, а як рівноправний учасник суспільного життя.