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У "Дарниці" заявили, що великі аптечні мережі витісняють ліки, на які виробники знизили ціни
Через "старання" деяких потужних аптечних мереж українці втрачають доступ до таких препаратів, на які знизилися ціни, оскільки ці мережі витісняють їх зі своїх полиць, замінюючи аналогами. Зокрема, у "Дарниці" заявили, що попри зниження цін на топ-20 продуктів цієї фармкомпанії на 30%, з 1 березня 2025 року спостерігається витіснення продукції з аптек. Про це пише The Pharma Media.
Видання зазначає, що у квітні 2025-го обсяг продажів зменшився на 2,7 млн упаковок (-29,1 %) та 90,8 млн грн (-14,1%) порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Особливо це стосується препаратів з програми зниження цін на ліки, яку ініціював президент Володимир Зеленський – падіння на 1,1 млн упаковок (-24%).
Представленість препаратів "Дарниці" загалом по Україні знизилася з 49% до 36%, а в п'ятірці найбільших мереж – з 60% до 42%. Найбільші втрати мають "Валідол" (з 83% до 56%), "Цитрамон" (з 93% до 70%) і "Парацетамол" (з 96% до 75%).
В матеріалі йдеться, що згідно з аналітичними даними "Дарниці", через дії великих аптечних мереж українці втрачають доступ і до життєво важливих препаратів, які потрапляють під державне відшкодування їхньої вартості. Зокрема, станом на 27 травня 2025 року 17 препаратів "Дарниці" з програми "Доступні ліки" стали важкодоступними. У топ-5 мереж їх охоплення впало із 76% до 58%. "Критично постраждали препарати, втрата доступу до яких ставить під загрозу безперервність лікування пацієнтів із серйозними хронічними захворюваннями", - пише видання.
Водночас зазначається, що "Дарниця" має стабільні запаси ліків і забезпечує стабільність поставок.
У компанії вважають, що відсутність препаратів "Дарниці", зокрема з переліків на підтримку програми президента та "Доступних ліків" в деяких найбільших мережах, є результатом штучного блокування за принципову позицію компанії щодо прозорості ціноутворення.