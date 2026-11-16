У Києві можуть запустити річковий маршрут: якою буде ціна проїзду

Між станцією метро "Славутич" на лівому березі Києва та Поштовою площею на Подолі можуть почати курсувати пасажирські судна. Поїздка обійдеться приблизно у 60–80 гривень.

Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, передає УНІАН.

За його словами, для запуску маршруту достатньо погодження з військовою адміністрацією.

"Зараз можна зі "Славутича" прямо сьогодні організувати до Поштової площі перевезення", – підкреслив Крейденко.

Водночас він зазначив, що безкоштовним проїзд не буде, в ціна може коливатися у межах 60–80 гривень. Втім, як припустив нардеп, згодом вартість квитка можна буде спробувати знизити.

Де брати судна

Як пояснив Крейденко, з суднами проблем бути не повинно. Державні та комунальні підприємства по всій Україні мають на балансі флот різних типів.

Наразі ці судна розміщені в різних регіонах, щоб не тримати їх усіх в одному місці.

Нардеп наголосив, що вирішувати питання таких перевезень, як і запуску реверсного руху, має місцева влада.

Раніше Крейденко заявляв, що у Києві побудують щонайменше два нові мобільні мости завдяки підтримці західних партнерів. Їх планується встановити протягом 3-4 місяців після підготовки під'їзних колій.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Але на думку експертів, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.