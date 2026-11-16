В Киеве могут запустить речной маршрут: какой будет цена проезда

Между станцией метро "Славутич" на левом берегу Киева и Почтовой площадью на Подоле могут начать курсировать пассажирские суда. Поездка обойдется примерно в 60–80 гривен.

Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, передает УНИАН.

По его словам, для запуска маршрута достаточно согласования с военной администрацией.

"Сейчас можно из "Славутича" прямо сегодня организовать до Почтовой площади перевозки", – подчеркнул Крейденко.

В то же время он отметил, что бесплатным проезд не будет, цена может колебаться в пределах 60–80 гривен. Впрочем, как предположил нардеп, впоследствии стоимость билета можно будет попытаться снизить.

Где брать суда

Как пояснил Крейденко, с судами проблем быть не должно. Государственные и коммунальные предприятия по всей Украине имеют на балансе флот разных типов.

Пока эти суда размещены в разных регионах, чтобы не держать их всех в одном месте.

Нардеп подчеркнул, что решать вопросы таких перевозок, как и запуска реверсного движения, есть у местных властей.

Ранее Крейденко заявлял, что в Киеве построят по меньшей мере два новых мобильных моста благодаря поддержке западных партнеров. Их планируется установить в течение 3-4 месяцев после подготовки подъездных путей.

В Киеве построят переправы через Днепр

Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Но, по мнению экспертов, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.