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У Києві на одній з підстанцій сталася аварія: коли відновлять подачу електрики

У Києві на одній з підстанцій сталася аварія: коли відновлять подачу електрики
Фото: ДТЕК

10 січня частина будинків в Деснянському районі Києва (Троєщина) залишилася без світла через аварію на підстанції.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Там наголосили, що фахівці вже працюють над ліквідацією і роблять все можливе, аби повернути світло якомога швидше.

За попередніми оцінками, очікувати на відновлення енергопостачання варто орієнтовно о 09:00.

Зауважимо, що протягом ночі в Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Вперше вона тривала 18 хвилин (з 02:01 до 02:19), а вдруге – 20 хвилин (з 04:52 до 05:12). У місті працювала ППО.

Відомо, що в Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку. Пошкоджено вікна, шість авто.

Оновлено

Станом на 09:30 вдалося повернути світло в Деснянський район Києва. Електропостачання відновлено для 68 000 родин.

Автор:
Тетяна Гойденко