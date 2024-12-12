В "Укренерго" пояснили, як працюватимуть оновлені правила для графіків відключень світла

Згідно з оновленою "Інструкцією про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", затвердженою наказом Міністерства енергетики України №439 від 27.11.2024, для населення в усіх областях будуть встановлені однакові принципи застосування графіків погодинних відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Що зміниться у графіках відключення світла

Так, згідно з повідомленням "Укренерго":

Зміни, які торкнуться побутових споживачів

кожна черга ГПВ буде додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато – диспетчером може бути віддана команда на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги – якщо 2 черг замало;

на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв;

графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності і справедливості. Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає оператор системи розподілу (обленерго), отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї. З урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

У компанії зауважують, що оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо – остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня.

"І за це, як і раніше, відповідатимуть оператори системи розподілу (обленерго)", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, черга ГПВ – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг.

До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання, відповідно до встановленого мінімального навантаження. Перелік таких об’єктів затверджується обласними і Київською міською військовими адміністраціями.

Зміни для промисловості та бізнесу

В "Укренерго" зазначають, що на промислових споживачів також чекають нововведення. Зокрема, буде посилено контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості.

Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП – оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі – застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Наразі усі оператори системи розподілу адаптують свої графіки до нових вимог.

Про зміну графіків відключення у кожному з регіонів слід дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Зауважимо, наразі в Україні бракує генерації, а один із блоків АЕС перебуває у стані зупинки.

Відключення електроенергії в країні нині відбуваються нерівномірно, хоча загальна кількість годин без світла для споживачів за місяць приблизно однакова, але протягом тижня чи доби відключення можуть суттєво коливатися. Обленерго отримують накази від "Укренерго" про відключення певних черг споживачів, після чого самі визначають, які саме черги й на який період відключати. Тому в деяких регіонах відключення тривають по 3-4 години, а в інших — по 2 години, причому з різною частотою.