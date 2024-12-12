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В "Укрэнерго" объяснили, как будут работать обновленные правила для графиков отключения света
Согласно обновленной "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", утвержденной приказом Министерства энергетики Украины №439 от 27.11.2024, для населения во всех областях будут установлены одинаковые принципы применения графиков почасовых отключений света.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Что изменится в графиках отключения света
Так, согласно сообщению "Укрэнерго":
Изменения, которые коснутся бытовых потребителей
- каждая очередь ГПО будет дополнительно разделена на две подочереди – для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области. Например, если обесточиваний одной очереди слишком много – диспетчером может быть отдана команда на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди – если 2 очередей мало;
- на обесточивание и заживление абонентов отводится официально до 30 мин;
- графики почасовых отключений (ГПО) во всех областях будут унифицированы с соблюдением принципов равномерности и справедливости. Каждая группа потребителей в каждой области, определяемая оператором системы распределения (облэнерго), получит четкое время, когда меры ограничения будут применяться к ней. С учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будний/выходной.
В компании отмечают, что поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно – окончательное выравнивание продолжительности обесточений будет происходить по итогам недели.
"И за это по-прежнему будут отвечать операторы системы распределения (облэнерго)", — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, очередь ГПО – это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт.
В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение, в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. Список таких объектов утверждается областными и Киевской городской военными администрациями.
Изменения для промышленности и бизнеса
В "Укрэнерго" отмечают, что промышленных потребителей также ждут нововведения. В частности, будет усилен контроль применения графиков ограничения мощности (ГОМ) для промышленности.
Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОМ – операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения по отношению к потребителям, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи – применить график аварийных отключений (ГАО) для тех потребителей, которые подключены к магистральным сетям.
Все операторы системы распределения адаптируют свои графики к новым требованиям.
Об изменении графиков отключения в каждом регионе следует узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго.
Отметим, что сейчас в Украине не хватает генерации, а один из блоков АЭС находится в состоянии остановки.
Отключения электроэнергии в стране сейчас происходят неравномерно, хотя общее количество часов без света для потребителей за месяц примерно одинаково, но в течение недели или суток отключения могут существенно колебаться. Облэнерго получают приказы от "Укрэнерго" об отключении определенных очередей потребителей, после чего сами определяют, какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения продолжаются по 3-4 часа, а в других – по 2 часа, причем с разной частотой.