В "Укрэнерго" объяснили, как будут работать обновленные правила для графиков отключения света

Согласно обновленной "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", утвержденной приказом Министерства энергетики Украины №439 от 27.11.2024, для населения во всех областях будут установлены одинаковые принципы применения графиков почасовых отключений света.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Что изменится в графиках отключения света

Так, согласно сообщению "Укрэнерго":

Изменения, которые коснутся бытовых потребителей

каждая очередь ГПО будет дополнительно разделена на две подочереди – для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области. Например, если обесточиваний одной очереди слишком много – диспетчером может быть отдана команда на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди – если 2 очередей мало;

на обесточивание и заживление абонентов отводится официально до 30 мин;

графики почасовых отключений (ГПО) во всех областях будут унифицированы с соблюдением принципов равномерности и справедливости. Каждая группа потребителей в каждой области, определяемая оператором системы распределения (облэнерго), получит четкое время, когда меры ограничения будут применяться к ней. С учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будний/выходной.

В компании отмечают, что поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно – окончательное выравнивание продолжительности обесточений будет происходить по итогам недели.

"И за это по-прежнему будут отвечать операторы системы распределения (облэнерго)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, очередь ГПО – это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт.

В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение, в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. Список таких объектов утверждается областными и Киевской городской военными администрациями.

Изменения для промышленности и бизнеса

В "Укрэнерго" отмечают, что промышленных потребителей также ждут нововведения. В частности, будет усилен контроль применения графиков ограничения мощности (ГОМ) для промышленности.

Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОМ – операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения по отношению к потребителям, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи – применить график аварийных отключений (ГАО) для тех потребителей, которые подключены к магистральным сетям.

Все операторы системы распределения адаптируют свои графики к новым требованиям.

Об изменении графиков отключения в каждом регионе следует узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго.

Отметим, что сейчас в Украине не хватает генерации, а один из блоков АЭС находится в состоянии остановки.

Отключения электроэнергии в стране сейчас происходят неравномерно, хотя общее количество часов без света для потребителей за месяц примерно одинаково, но в течение недели или суток отключения могут существенно колебаться. Облэнерго получают приказы от "Укрэнерго" об отключении определенных очередей потребителей, после чего сами определяют, какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения продолжаются по 3-4 часа, а в других – по 2 часа, причем с разной частотой.