Отключения света в Киеве стимулирует спрос на коворкинги

Несмотря на войну, рынок гибких офисов в Украине укрепляет позиции и занимает сейчас около 7% от общей площади офисов.

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Основным фактором для расширения рынка коворкингов остается устойчивый показатель заполненности. Учитывая сложные экономические обстоятельства и военные риски, более половины операторов рынка (56%) не планируют открывать новые локации в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного всеукраинского исследования рынка коворкингов и гибких офисов, организованного Ассоциацией коворкингов Украины, обнародованные на конференции Coworking Ukraine.

По данным опроса, уже в 2024 году владельцы коворкингов сосредоточились на оптимизации существующих локаций, проявляя воздержание относительно расширения бизнеса.

Причины роста спроса на гибкие офисы

Топ-3 фактора, почему компании выбирают коворкинги для офлайн-работы во время войны, связаны с оптимизацией работы офисов и приспособлением к военным условиям. Во-первых, это автономность от отключений электроэнергии, наличие стабильного интернета, коммьюнити и лояльные коммерческие условия.

Рост спроса последней волны отключений подтвердили Delo.ua в коворкигнах Creative States и LIFT99 Kyiv Hub в Киеве.

Во-вторых, после сокращения сроков договоров с началом войны, сегодня системные компании-арендаторы коворкингов снова демонстрируют стремление к долгосрочному планированию, хотя доля краткосрочных соглашений все еще превышает довоенный уровень. В-третьих, компании стремятся к уменьшению своих админзатрат с частичным переложением этих функций на коворкинг-оператора.

Исследование показало, что наличие укрытия и автономность являются одними из ключевых факторов при выборе коворкинга, особенно в контексте блекаутов и зимнего периода, когда безопасность и стабильность работы становятся приоритетными для арендаторов.

Вместе с тем, наличие инклюзивной инфраструктуры уже является острой проблемой сегодня, и ее значение будет только расти, ведь бизнесы должны учитывать потребности разных категорий людей, обеспечивая доступность и комфорт рабочих пространств.

Также среди трендов – создание собственных коворкингов владельцами недвижимости, которые интегрируют гибкие офисные пространства в свои бизнес-центры, чтобы удовлетворить спрос арендаторов на готовые рабочие решения.

Заполняемость и цены на аренду места в коворкинге: ноябрь 2024

Фото: "LIFT99 Kyiv Hub"

Кроме традиционного роста спроса зимой из-за фактора сезонности и потребности в коммьюнити, заметна корреляция между увеличением спроса на коворкинги и частотой отключений света/блэкаутов. Такая же пиковая заполненность наблюдалась в 4 квартале 2022 и в аналогичный период в 2023 году.

В то время как цены на аренду профессиональных офисов падают, в киевских коворкингах цены стабилизировались, вернувшись к довоенному уровню, тогда как в регионах даже наблюдается определенный рост стоимости на фоне улучшения качества услуг и увеличения предложения, вызванный активизацией спроса через внутреннюю миграцию.

Арендные ставки колеблются от 150 до 320 долл./месяц за место +НДС. Цена зависит от локации коворкинга, расположения и набора услуг, предлагаемых оператором коворкинга.

Коворкинги во время войны: портрет клиента

Традиционные бизнесы, ранее ориентировавшиеся исключительно на классические офисы, все чаще интересуются гибкими форматами аренды. Примечательно, что сферы деятельности компаний, рассматривающих локации для офлайн-работы как в коворкингах, так и в офисах – одинаковы. С начала полномасштабной войны активно растет доля дипломатических миссий, NGO (non-governmental organization) , энергетики, медицины и агросектора.

Как отметила председатель наблюдательного совета АКУ и старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine Анастасия Качан, а актуальность гибких форматов подтверждается не только глобальными изменениями – переходом от собственности к аренде и от капитальных расходов к операционным, – но и тем, что рынок коворкингов в Украине почти полностью восстановил довоенные показатели даже в условиях неопределенности и вызовов, связанных с войной.

"В нынешних условиях гибкие пространства становятся эффективным решением для компаний разного масштаба, включая даже корпоративный, государственный и публичный секторы", – пояснила Качкан.

В исследовании приняли участие операторы коворкингов и гибких офисов со всей страны, общая площадь которых составляет 67 000 кв. м. По географической структуре – они расположены в шести крупных городах Украины: Киеве, Львове, Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Ужгороде.