Ограничение электроэнергии 29 ноября: расписание для бытовых и промышленных потребителей

29 ноября в Украине будут действовать ограничения на использование электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры во время массированной атаки 28 ноября.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей предусматриваются следующие ограничения:

00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;

06:00 – 14:00 – две очереди отключений;

14:00 – 18:00 – три очереди отключений;

18:00 – 22:00 – две очереди отключений;

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

Для промышленных предприятий и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток.

Причиной таких мер стали повреждения энергообъектов. Энергетики активно работают над восстановлением оборудования, поврежденного при атаке. Однако время и объем отключений могут изменяться, поэтому актуальную информацию можно узнать на сайтах или официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

Граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо, особенно в периоды, когда подача электричества возобновлена согласно графику.

Напомним, 28 ноября, "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины из-за российских ударов по энергетике.