Обмеження електроенергії 29 листопада: розклад для побутових і промислових споживачів

29 листопада, в Україні діятимуть обмеження на використання електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури під час масованої атаки 28 листопада.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Для побутових споживачів передбачаються такі обмеження:

00:00 – 06:00 — одна черга відключень;

06:00 – 14:00 — дві черги відключень;

14:00 – 18:00 — три черги відключень;

18:00 – 22:00 — дві черги відключень;

22:00 – 24:00 — одна черга відключень.

Для промислових підприємств та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби.

Причиною таких заходів стали пошкодження енергооб’єктів. Енергетики активно працюють над відновленням обладнання, пошкодженого під час атаки. Проте час і обсяги відключень можуть змінюватися, тому актуальну інформацію можна дізнатися на сайтах або офіційних сторінках обленерго у соціальних мережах.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо, особливо в періоди, коли подача електрики відновлена згідно з графіком.

Нагадаємо, 28 листопада, “Укренерго” запровадило екстрені відключення електроенергії у низці областей України через російські удари по енергетиці.