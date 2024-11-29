Через відключення світла у Києві знову зріс попит на коворкінги

Попри війну ринок гнучких офісів в Україні укріплює позиції і займає зараз близько 7% від загальної площі офісів.

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Основним чинником для розширення ринку коворкінгів залишається стійкий показник заповненості. З огляду на складні економічні обставини та воєнні ризики більше половини операторів ринку (56%) не планують відкривати нові локації у 2025 році. Про це свідчать результати щорічного всеукраїнського дослідження ринку коворкінгів і гнучких офісів, організованого Асоціацією коворкінгів України, оприлюднені під час конференції Coworking Ukraine.

За даними опитування, вже у 2024 році власники коворкінгів зосередились на оптимізації існуючих локацій, виявляючи стриманість щодо розширення бізнесу.

Причини зростання попиту на гнучкі офіси

Топ-3 фактори, чому компанії обирають коворкінги для офлайн-роботи під час війни пов'язані з оптимізацією роботи офісів та пристосуванням до воєнних умов. По-перше, це автономність від відключень електроенергії, наявність стабільного інтернету, ком'юніті та лояльні комерційні умови.

Різке зростання попиту останньої хвилі відключень підтвердили Delo.ua в коворкігнах LIFT99 Kyiv Hub, а також Creative States. "Особливо зріс попит на зони hot desk, під час нових відключень електроенергії. Мережа оперує 6 локаціями (5 у Києві та 1 у Дніпрі), всі вони підключені до потужних генераторів та забезпечені стабільним інтернет-звʼязком", - розповіли в Creative States.

В українській компанії Creative States підтверджують значне збільшення попит

По-друге, після скорочення строків договорів з початком війни, сьогодні системні компанії-орендарі коворкінгів знову демонструють прагнення до довгострокового планування, хоча частка короткострокових угод все ще перевищує довоєнний рівень. По-третє, компанії прагнуть зменшення своїх адмінвитрат із частковим перекладанням цих функцій на коворкінг-оператора.

Дослідження засвідчило, що наявність укриття та автономність є одними з ключових факторів при виборі коворкінгу, особливо в контексті блекаутів та зимового періоду, коли безпека і стабільність роботи стають пріоритетними для орендарів.

Разом з тим, наявність інклюзивної інфраструктури вже є гострою проблемою сьогодні, і її значення лише зростатиме, адже бізнеси мають враховувати потреби різних категорій людей, забезпечуючи доступність і комфорт робочих просторів.

Також серед трендів – створення власних коворкінгів власниками нерухомості, які інтегрують гнучкі офісні простори у свої бізнес-центри, щоб задовольнити попит орендарів на готові робочі рішення.

Заповнюваність та ціни на оренду місця у коворкінгу: листопад 2024

Фото: "LIFT99 Kyiv Hub"

Окрім традиційного зростання попиту взимку через фактор сезонності і потреби в ком'юніті, помітна кореляція між збільшенням попиту на коворкінги та частотою відключень світла/блекаутів. Така ж пікова заповненість спостерігалася у 4 кварталі 2022 року та в аналогічний період у 2023 році.

У той час, як ціни на оренду професійних офісів падають, у київських коворкінгах ціни стабілізувалися, повернувшись до довоєнного рівня, тоді як у регіонах навіть спостерігається певне зростання вартості на фоні покращення якості послуг і збільшення пропозиції, спричинене активізацією попиту через внутрішню міграцію.

Орендні ставки коливаються від 150 до 320 дол/місяць за місце +ПДВ. Ціна залежить від локації коворкінгу, розташування і набору послуг, які пропонує оператор коворкінгу.

Коворкінги під час війни: портрет клієнта

Традиційні бізнеси, які раніше орієнтувалися виключно на класичні офіси, все частіше цікавляться гнучкими форматами оренди. Показово, що сфери діяльності компаній, які наразі розглядають локації для офлайн-роботи як в коворкінгах, так і в офісах – однакові. Від початку повномасштабної війни активно зростає частка дипломатичних місій, NGO (non-governmental organization), енергетики, медицини та агросектору.

Як зауважила голова наглядової ради АКУ та старший консультант з офісної нерухомості CBRE Ukraine Анастасія Качан, актуальність гнучких форматів підтверджується не лише глобальними змінами – переходом від власності до оренди та від капітальних витрат до операційних, – але й тим, що ринок коворкінгів в Україні майже повністю відновив довоєнні показники навіть в умовах невизначеності та викликів, пов'язаних з війною.

"У нинішніх умовах гнучкі простори стають ефективним рішенням для компаній різного масштабу, включаючи навіть корпоративний, державний та публічний сектори", - пояснила Качкан.

У дослідженні взяли участь оператори коворкінгів та гнучких офісів з усієї країни, загальна площа яких складає 67 000 кв. м. Щодо географічної структури – вони розташовані в шести великих містах України: Києві, Львові, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Ужгороді.