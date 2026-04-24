У Києві пройшов FMCG Expo 2026: що обговорювали лідери ринку
У Києві відбувся галузевий конгрес FMCG Expo 2026, який об’єднав понад 500 власників, CEO та топменеджерів. Учасники обговорили ключові виклики ринку, нові бізнес-моделі та практичні рішення для розвитку в умовах конкуренції та нестабільності.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пост-реліз.
Як змінюється FMCG-ринок
У Києві пройшов галузевий конгрес FMCG Expo 2026, який об’єднав понад 500 власників, СЕО та топменеджерів FMCG-ринку. Протягом двох днів учасники обговорювали ключові зміни в індустрії та шукали практичні рішення для розвитку бізнесу в умовах високої конкуренції та нестабільності.
Подія зібрала на одному майданчику виробників, ритейлерів, дистриб’юторів, e-commerce та технологічні компанії, створивши простір для відкритого діалогу між усіма ланками ринку.
- Про що говорили: конкретні рішення і нові підходи
Серед ключових тем FMCG Expo:
- перегляд асортиментів і оптимізація SKU без втрати продажів;
- пошук маржинальності через категорійне управління та ціноутворення;
- нові моделі співпраці між виробниками і ритейлом;
- розвиток власних торгових марок і конкуренція з брендами;
- зростання ролі e-commerce та омніканальних продажів;
- використання даних і AI у прийнятті бізнес-рішень;
- трансформація компаній — від дистрибуції до виробництва.
Окремий фокус був на швидкості прийняття рішень і гнучкості бізнесу як ключових факторах конкурентоспроможності у 2026 році.
- Склад спікерів: лідери ринку
На сцені FMCG Expo виступили представники провідних компаній, серед яких:
Mars Україна, Біосфера, Auchan, Roshen, SAV ORBICO, Kormotech, NIQ, Київський БКК, Молокія, Ніжинський консервний завод, ALVIVA GROUP, Biotus, IDNT та інші.
Такий склад спікерів дозволив показати ринок з різних сторін: від виробництва і брендів до полиці, ритейлу та аналітики.
Серед учасників також були представлені ключові гравці галузі, що забезпечило високий рівень професійної аудиторії та змістовні дискусії.
- Нетворкінг і експозона
Важливою частиною конгресу став нетворкінг: учасники відзначили високу концентрацію decision-makers та можливість напряму обговорювати партнерства.
Паралельно працювала експозона, де компанії представили нові продукти, рішення та технології для FMCG-бізнесу.