У Києві пройшов FMCG Expo 2026: що обговорювали лідери ринку

FMCG Expo 2026 у Києві: головні теми та учасники конгресу

У Києві відбувся галузевий конгрес FMCG Expo 2026, який об’єднав понад 500 власників, CEO та топменеджерів. Учасники обговорили ключові виклики ринку, нові бізнес-моделі та практичні рішення для розвитку в умовах конкуренції та нестабільності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пост-реліз.

Як змінюється FMCG-ринок

У Києві пройшов галузевий конгрес FMCG Expo 2026, який об’єднав понад 500 власників, СЕО та топменеджерів FMCG-ринку. Протягом двох днів учасники обговорювали ключові зміни в індустрії та шукали практичні рішення для розвитку бізнесу в умовах високої конкуренції та нестабільності.

Подія зібрала на одному майданчику виробників, ритейлерів, дистриб’юторів, e-commerce та технологічні компанії, створивши простір для відкритого діалогу між усіма ланками ринку.

  • Про що говорили: конкретні рішення і нові підходи

Серед ключових тем FMCG Expo:

  • перегляд асортиментів і оптимізація SKU без втрати продажів; 
  • пошук маржинальності через категорійне управління та ціноутворення; 
  • нові моделі співпраці між виробниками і ритейлом;
  •  розвиток власних торгових марок і конкуренція з брендами;
  •  зростання ролі e-commerce та омніканальних продажів; 
  • використання даних і AI у прийнятті бізнес-рішень; 
  • трансформація компаній — від дистрибуції до виробництва.

Окремий фокус був на швидкості прийняття рішень і гнучкості бізнесу як ключових факторах конкурентоспроможності у 2026 році.

  • Склад спікерів: лідери ринку

На сцені FMCG Expo виступили представники провідних компаній, серед яких:

Mars Україна, Біосфера, Auchan, Roshen, SAV ORBICO, Kormotech, NIQ, Київський БКК, Молокія, Ніжинський консервний завод, ALVIVA GROUP, Biotus, IDNT та інші.

Такий склад спікерів дозволив показати ринок з різних сторін: від виробництва і брендів до полиці, ритейлу та аналітики.

Серед учасників також були представлені ключові гравці галузі, що забезпечило високий рівень професійної аудиторії та змістовні дискусії.

  • Нетворкінг і експозона

Важливою частиною конгресу став нетворкінг: учасники відзначили високу концентрацію decision-makers та можливість напряму обговорювати партнерства.

Паралельно працювала експозона, де компанії представили нові продукти, рішення та технології для FMCG-бізнесу.