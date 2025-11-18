Запланована подія 2

У Києві стартував продаж третьої черги ЖК Nordica Residence від РІЕЛ

У Києві стартував продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Nordica Residence від девелопера РІЕЛ. Проєкт реалізується на Печерську та передбачає створення сучасного міського простору з комплексним благоустроєм та продуманою внутрішньою інфраструктурою. Реалізація відбувається поетапно: перша черга комплексу вже введена в експлуатацію.

Фото 2 — У Києві стартував продаж третьої черги ЖК Nordica Residence від РІЕЛ

Nordica Residence зводиться у локації нижнього Печерська — на Залізничному шосе, 45А. Місце вирізняється поєднанням спокійного оточення, зелених зон та розвиненої інфраструктури поблизу, що підвищує комфорт щоденного життя мешканців.

Концепція проєкту включає низку рішень, орієнтованих на приватність, зручність і безпеку. Територія комплексу буде закритою, з системою відеоспостереження та контролем доступу. Внутрішній двір спроєктований як простір без автомобілів. Для резидентів передбачено лаунж-кімнату для роботи та зустрічей, а також терасу на даху з панорамними видами на Печерські пагорби. На території працюватиме приватний дитячий садок повного дня. Крім того, передбачений підземний паркінг з автоматичною системою контролю доступу.

Фото 3 — У Києві стартував продаж третьої черги ЖК Nordica Residence від РІЕЛ

У квартирах та помешканнях встановлюватиметься стартовий комплект системи Smart Home від Ajax із можливістю розширення функціональності.

Фото 4 — У Києві стартував продаж третьої черги ЖК Nordica Residence від РІЕЛ
Фото 5 — У Києві стартував продаж третьої черги ЖК Nordica Residence від РІЕЛ

Продаж третьої черги дозволяє обрати помешкання з оновленої лінійки планувань. Готовність об’єкта запланована на другий квартал 2028 року. На етапі старту доступні спеціальні умови інвестування.

Планування та деталі проєкту доступні за посиланням.

Додаткову інформацію щодо придбання можна отримати у відділі продажу РІЕЛ за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 17К, або за телефоном +38 073 298 41 19.

