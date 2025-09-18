У Києві відбулася 17-та Міжнародна конференція PrivateLabel & FMCG Master-2025

4-5 вересня в Києві відбулася щорічна, 17-та за рахунком Міжнародна конференція "PrivateLabel & FMCG Master -2025".

Це щорічна міжнародна практична зустріч, яка дозволяє відділам ВТМ роздрібних мереж і компаній-постачальників почати та/або продовжити співпрацю, визначити стратегії й тактики ефективного розвитку бізнесу.

Організатором конференцій виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup, а учасниками стали понад 550 власників і топ-менеджерів роздрібних мереж України, провідні виробники й імпортери.

Розподіл учасників за галузями мав такий вигляд:

виробники — 57,45%;

HoReCa — 14,6%;

ритейлери — 13,66%;

дистриб’ютори — 9,63%;

рішення для бізнесу — 4,66%;

Розподіл учасниками за географією:

Київська обл. — 43,92%;

Дніпропетровська обл. — 9,91%;

Харківська обл. — 8,78%;

Львівська обл. — 8,11%;

Полтавська обл. — 6,08%;

Польща — 0,9%;

інші регіони — 22,3%.

Спікерами конференції "PrivateLabel & FMCG Master -2025" були: Сергій Мицик, Марина Забарило, Анастасія Ямелинець, Катерина Ковальська, Тетяна Рубан, Альона Штанько, Костянтин Жук, Данило Іванов, Альона Градович, Віталій Олександров, Сергій Бутенко, Вікторія Шило, Євген Шиляєв, Ольга Момчилович, Олексій Шеремет, Леся Іванченко, Денис Фокін, Олеся Сорока, Роман Гарбуз, Дмитро Карпенко, Наталія Прянікова, Юлія Голубкова, Наталія Петрик, Ігор Шевченко, Антон Бабич, Марія Заяць, Наталія Краснощок, Руслан Дробот, Галина Ободець, Ярослав Дроздовський, Анна Колесник, Андрій Брик, Євдокімова Марина, Тетяна Хмельницька.

Закінчився перший день переходом до нагородження переможці щорічної Національної Премії "PRIVATE LABEL AWARD-2025", єдиної в Україні Бізнес-нагороди, покликаної публічно відзначити досягнення та внесок ритейлерів та виробників у галузі розвитку ВТМ та взаємодії зі споживачами!

Переможцями стали:

Вибір споживача - Мережа супермаркетів TA-DA! Соціально відповідальний Private Label - ТОВ "Омега", Мережа супермаркетів VARUS. Проєкт року Private Label - METRO Cash & Carry Ukraine. Інновація року у ВТМ -ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ". Лідер категорії Private Label - EVA та EVA.UA. Креативний проєкт ВТМ - BAUM PHARM. Прорив року у ВТМ - Fozzy Group. Еко Private Label з експортним потенціалом - Univest. Найкращий виробник Private Label - Приватне підприємство "АВІК-2000". Найкращий сервіс для ритейлерів - ISTOK PACK. Кращий дизайн упаковки Private Label - UAlkaline НАША СИЛА. Надійний партнер Private Label - ТОВ "Аква Косметикс Груп".

Спікерами конференції HoReCaMaster Hub 2025 були: Тетяна Перимська, Олена Гончаренко, Ярослав Куліковський, Олексій Сидоров, Катерина Бенівська, Світлана Лукач, Анна Шкавера, Олексій Яценко, Кирило Чайка, Дарина Риженко, Аліна Пухальська, Ольга Кролик, Марія Ногіна, Катерина Тимченко, Євген Комаров, Андрій Магалецький, Максим Пятаков, Олександр Гриценко, Михайло Шевелюк, Олексій Повторейко, Сергій Підвеза, Юлія Колесникова, Олександр Муляр, Альона Басецька, Єлена Жигун, Альона Смірнова, Максим Храмов.

Партнерами конференції стали компанії: "СМАРТ КАФЕ", Lookfort KeyVolt Energy, MOST Franchising

Після доповідей учасники конференції продовжили роботу за столами перемовин "Мережа-постачальник". Це унікальний формат бізнес-зустрічей, під час яких провідні й нові постачальники українського ринку знайомляться й укладають домовленості про майбутні поставки. Цього разу "Столи перемовин" зібрали представників 40 торгових мереж і понад 250 постачальників.

