У Києві відбувся New Food Summit 2025 – головна подія року для агріфуд-ринку

22–23 жовтня у Києві відбувся New Food Summit 2025 – головна подія року для лідерів агріфуд-ринку, що зібрала понад 400 учасників: виробників, інвесторів, ритейлерів, технологічні компанії та стартапи. Саміт підтримали Enzym Group, МХП, Mastercard, ПриватБанк, Kernel та інші стратегічні партнери.

Упродовж двох днів учасники говорили про те як українські компанії можуть зростати попри виклики війни та які глобальні тренди відкривають нові можливості у світі та в Україні.

Серед ключових тем – маржа під тиском і нові стратегії зростання; відповідність стандартам ЄС як вхідний квиток на експортні ринки; перехід у ланцюги доданої вартості через переробку; доступ до капіталу та умови фінансування агріфуд-проектів; глобальні та локальні тренди на ринку їжі; поведінка споживача 2025 та перспективні категорії (frozen, zero-proof, healthy food); операційна ефективність і D2C-комунікації; практичні кейси застосування AI; інновації та стартапи; а також окремий онлайн-трек експортних стратегій – від route-to-market і виставок до дизайну паковання та продажів через маркетплейси.

Своїм досвідом з учасниками саміту ділилися власники та топменеджери провідних агріфуд-компаній, зокрема: МХП, “Молочний Альянс”, Kernel, Carlsberg Ukraine, Сільпо, Enzym Group, "Терра", AB InBev Efes Ukraine, "Глобино", Deloitte Ukraine, "Органік Мілк", Kormotech, EFI Group, Horizon Capital, Bakery Food Investment, goodwine, "Нові Продукти", KOLO, Bolt, Alibaba, VARUS, HD-group та багато інших.

Особливу увагу цього року отримав стартап-пітчинг українських agrifood-tech команд, переможцем якого став Chornozem із технологією виявлення забруднення ґрунтів важкими металами після бойових дій. Стартапи презентували своє рішення перед журі та гостями саміту, взяли участь у стартап-алеї й протягом усієї події спілкувалися з потенційними клієнтами, партнерами та інвесторами.

Також в рамках саміту відбувся конкурс "Проривний продукт року", мета якого – підтримати інноваційні продукти та стимулювати розвиток нью фуду в Україні. У NEW FOOD BAR було представлено 36 продуктів-претендентів, які дегустували як члени журі, так і учасники саміту. За підсумками оцінювання журі відзначило найцікавіші інновації: Flakes – дріжджові пластівці-суперфуд із високим вмістом білка та вітамінів групи B; Elekta – перший український електролітний напій у форматі саше; сублімоване морозиво від "Панфрут Україна", що зберігає повноцінний смак без потреби у заморожуванні, та овочеві снеки NAMMI, виготовлені методом сублімації на кокосовій олії.

В EXPO-зоні учасники знайомилися з інноваційними рішеннями для агро- та фуд-галузей і вели переговори з потенційними партнерами. За відгуками учасників, New Food Summit – це завжди якісний нетворкінг і реальні можливості для розвитку бізнесу, пошуку партнерів та вигідної співпраці. Уже третій рік поспіль саміт збирає практично весь ринок в одному місці, дає змогу поспілкуватися з ключовими гравцями та швидко вирішити робочі питання, заощаджуючи час. Неформальну частину нетворкінгу підтримував ігристий партнер – винний бренд Mer de Glace.

New Food Summit 2025 засвідчив: український агріфуд переходить від виживання до керованого зростання. Ключ до нової маржі – продуктові інновації, створення доданої цінності в кожній ланці, вихід на нові глобальні ринки та підвищення ефективності.