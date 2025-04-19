У Києві змінюється рух громадського транспорту через ремонтні роботи

З 19 квітня в Києві змінюються маршрути низки автобусів і тролейбусів через ремонтні роботи на вул. Глибочицькій, а також проведення продовольчих ярмарків у різних районах міста.

Про це повідомляє КМДА.

Через реконструкцію трамвайних колій на вул. Глибочицькій — на ділянці від Глибочицького проїзду до вул. Січових Стрільців — змінено схему руху автобусів № 14Т і № 112.

У напрямку станції метро "Лук’янівська" вони курсуватимуть від Контрактової площі та вул. Івана Микитенка до вул. Глибочицької за звичним маршрутом, далі — через Глибочицький проїзд, вул. Січових Стрільців та вул. Дегтярівську, а далі — знову за власними маршрутами.

Зміни торкнуться таких маршрутів:

Автобус № 2 — змінить маршрут у районі вул. Шолуденка;

Автобус № 6 — курсуватиме без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську;

Тролейбус № 34 — прямуватиме від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

Тролейбус № 37-А — рухатиметься до просп. Червоної Калини;

Автобус № 39 — змінить маршрут у напрямку Лисогірського провулку;

Автобус № 44 — доїжджатиме до вул. Милославської через вул. Радунську;

Автобус № 49 — їхатиме через Дніпровську набережну;

Автобус № 87 — змінить маршрут у районі вул. Амвросія Бучми;

Автобус № 95 — рухатиметься через просп. Павла Тичини;

Автобус № 110 — курсуватиме без заїзду на вул. Лісківську.

Киян просять врахувати зміни під час планування маршрутів 19 квітня та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах "Київпастрансу".

Додамо, столична влада схвалила петицію, яка передбачає запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках приватних перевізників Києва.