У Вінниці на базі колишнього заводу відкрили інноваційно-технологічний парк "Кристал"

У Вінниці 30 травня відбулось відкриття інноваційно-технологічного парку "Кристал", який стане платформою для розвитку малого бізнесу, стартапів, науки, жіночого та ветеранського підприємництва.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Вінницької міської ради.

Це перший в Україні технопарк, створений не приватною ініціативою, а зусиллями муніципалітету і який залишається у власності громади.

"Інноваційно-технологічний парк "Кристал" вже відкритий для бізнесу. Якщо у вас є проєкт — приходьте", — сказав міський голова Сергій Моргунов під час презентації проєкту.

На базі технопарку "Кристал" планується формування інноваційної екосистеми, що об’єднає бізнес, освітні установи, ветеранів, ВПО та міжнародних партнерів. Проєкт сприятиме створенню нових робочих місць, підтримці релокованих підприємств і розвитку креативних індустрій з високою доданою вартістю.

Про інноваційно-технологічний парк "Кристал"

Перші будівельні роботи в межах першої черги стартували ще у 2019 році, але з початком повномасштабної війни були призупинені. Відновлення робіт, пов’язаних з реконструкцією цього об’єкта, стало можливим у 2023 році.

За словами Моргунова, завдяки міжнародній підтримці, зокрема гранту від уряду Німеччини в межах програми SRER (через GIZ та ПРООН) громада отримала понад мільйон доларів на реконструкцію частини будівлі.

За рахунок грантових коштів було придбано високотехнологічне обладнання для створення двох науково-дослідних центрів, а також меблі для приміщення та спортивне обладнання.

В межах першої черги проєкту проведена реконструкція приміщень корпусу Б колишнього заводу "Кристал", виконані зовнішні та внутрішні будівельні роботи з урахуванням потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Триповерхова будівля включає вхідні групи, простори для IT-фахівців, лабораторію "Fab-lab", технічні лабораторії, дитячий технопарк, зону відпочинку, а також санітарно-побутові приміщення.

Наразі, з огляду на великий потенціал цього проєкту, Вінницька міська рада вже шукає ззовні фінансові можливості для запуску другої черги реконструкції — цього разу йдеться про оновлення приміщення корпусу А, яке розташоване поруч.

Нагадаємо, у Вінниці Alterra Group збудує новий індустріальний парк для виробників. Площа нового парку складе 175 000 кв. м. Тут розміститься близько 50 компаній та буде створено 3500 робочих місця