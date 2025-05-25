В Україні з'явиться індустріальний парк з мільярдними інвестиціями

У Вінниці Alterra Group збудує новий індустріальний парк для виробників – "Формація.Вінниця".

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Площа нового парку складе 175 000 кв. м. Тут розміститься близько 50 компаній та буде створено 3500 робочих місця, повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву девелопера проєкту Alterra Group.

У пресслужбі компанії уточнили, що загальний обсяг інвестицій у індустріальний парк оцінюється у 6 млрд грн. Завершення проєкту заплановано до 2029 року.

Особливість проєкту полягає у тому, що управляюча компанія допомагатиме резидентам виходити на експорт і розвиватиме парк за моделлю Quadruple Helix – що передбачає співпрацю освіти, бізнесу, держави та суспільства для створення інновацій.

Як наголосив забудовник, це перший в Україні проєкт, який забезпечить всю інфраструктуру та сервіси для виробників в одному місці. Тут планують створити центр розвитку інновацій і технологій. Його частиною стануть: лабораторія прототипування з професійним обладнанням для створення прототипів, R&D-центр для розробки нових продуктів та бізнес-інкубатор для виробничих стартапів.

Завдання центру — допомогти регіону реалізувати свій потенціал: студенти зможуть проходити практику на підприємствах, а підприємства — впроваджувати нові рішення на практиці.

Для малого та середнього бізнесу на території парку будуть розміщені виробничі приміщення. Для великого бізнесу передбачені корпуси з можливістю індивідуального проєктування під їхні потреби.

Формація.Вінниця - перший в Україні проєкт, який забезпечить всю інфраструктуру та сервіси для виробників в одному місці. Фото: Alterra Group

Окрім виробничо-складських приміщень, тут заплановано звести:

апарт-готель,

їдальню,

спортзал,

супермаркет,

спортивний майданчик,

клієнтський центр та укриття.

Доступ до цієї інфраструктури матимуть всі відвідувачі парку – не лише резиденти.

Станом на травень 2025 року, компанія вже підвела дорогу та каналізацію до індустріального парку. Наразі туди прокладають широку магістраль.

Девелопер наголосив, що індустріальний парк створить близько 3500 робочих місць, що сприятиме економічному зростанню регіону. А співпраця з університетами дозволить адаптувати освітні програми до реальних потреб бізнесу.

"Індустріальний парк "Формація.Вінниця" — другий проєкт у нашій серії парків "Формація". Перший ми будуємо у Львові. Він уже підтвердив ефективність нашої моделі — повноцінної екосистеми для виробників з інтеграцією Quadruple Helix Model", – пояснив Дмитро Ковальчук, CEO Alterra Group.

За його словами, наразі у індустріальному парку "Формації.Львів" розпродано понад 35 тисяч кв. метрів. Резидентами парку вже стали: один із найбільших виробників спецтехніки в Україні "Пожмашина", виробники шкарпеток Dodo Socks, пластикових покришок "ЛАКМА" та українських сендвіч-панелей USP. Після успіху першого проєкту компанія вирішила масштабувати цю модель і на інші регіони.

Як повідомляло раніше Delo.ua, на Закарпатті створять новий індустріальний парк "Карпати".

Водночас стало відомо про те, що чотири індустріальні парки виключено з реєстру через бездіяльність.