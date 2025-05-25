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В Украине появится индустриальный парк с миллиардными инвестициями
В Виннице построят новый индустриальный парк для производителей — "Формация. Винница".
Площадь нового парка составит 175 000 кв. м. Здесь разместится около 50 компаний и будет создано 3500 рабочих мест, сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление девелопера проекта Alterra Group.
В пресс-службе компании уточнили, что общий объем инвестиций в индустриальный парк оценивается в 6 млрд грн. Завершение проекта запланировано к 2029 году.
Особенность проекта заключается в том, что управляющая компания будет помогать резидентам выходить на экспорт и развивать парк по модели Quadruple Helix – что предполагает сотрудничество образования, бизнеса, государства и общества по созданию инноваций.
Как отметил застройщик, это первый в Украине проект, который обеспечит всю инфраструктуру и сервисы производителей в одном месте. Здесь планируется создать центр развития инноваций и технологий. Его частью станут: лаборатория прототипов с профессиональным оборудованием для создания прототипов, R&D-центр для разработки новых продуктов и бизнес-инкубатор для производственных стартапов.
Задача центра – помочь региону реализовать свой потенциал: студенты смогут проходить практику на предприятиях, а предприятия – внедрять новые решения на практике.
Для малого и среднего бизнеса на территории парка будут размещены производственные помещения. Для крупного бизнеса предусмотрены корпуса с возможностью индивидуального проектирования под их нужды.
Кроме производственно-складских помещений здесь запланировано возвести:
- апарт-отель,
- столовую,
- спортзал,
- супермаркет,
- спортивная площадка,
- клиентский центр и укрытие.
Доступ к этой инфраструктуре получат все посетители парка – не только резиденты.
По состоянию на май 2025 года компания уже подвела дорогу и канализацию к индустриальному парку. Пока туда прокладывают широкую магистраль.
Девелопер подчеркнул, что индустриальный парк создаст около 3500 рабочих мест, что будет способствовать экономическому росту региона. А сотрудничество с университетами позволит адаптировать образовательные программы к реальным потребностям бизнеса.
"Индустриальный парк "Формация.Винница" — второй проект в нашей серии парков "Формация". Первый мы строим во Львове. Он уже подтвердил эффективность нашей модели — полноценной экосистемы для производителей с интеграцией Quadruple Helix Model", — пояснил Дмитрий Ковальчук, CEO Alterra Group.
По его словам, в настоящее время в индустриальном парке "Формации.Львов" распродано более 35 тысяч кв. метров. Резидентами парка стали: один из крупнейших производителей спецтехники в Украине "Пожмашина", производители носков Dodo Socks, пластиковых крышек "ЛАКМА" и украинских сэндвич-панелей USP. После успеха первого проекта, компания решила масштабировать эту модель и на другие регионы.
Как сообщало ранее Delo.ua, в Закарпатье создадут новый индустриальный парк "Карпаты".
В то же время стало известно о том, что четыре индустриальных парка исключены из реестра из-за бездействия.