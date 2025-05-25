Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,06

EUR

46,93

+0,01

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

47,20

47,08

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине появится индустриальный парк с миллиардными инвестициями

строительство складов
Индустриальный парк Формация. Винница планируют построить за четыре года. Фото: Alterra Group

В Виннице построят новый индустриальный парк для производителей — "Формация. Винница".

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Площадь нового парка составит 175 000 кв. м. Здесь разместится около 50 компаний и будет создано 3500 рабочих мест, сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление девелопера проекта Alterra Group.

В пресс-службе компании уточнили, что общий объем инвестиций в индустриальный парк оценивается в 6 млрд грн. Завершение проекта запланировано к 2029 году.

Особенность проекта заключается в том, что управляющая компания будет помогать резидентам выходить на экспорт и развивать парк по модели Quadruple Helix – что предполагает сотрудничество образования, бизнеса, государства и общества по созданию инноваций.

Как отметил застройщик, это первый в Украине проект, который обеспечит всю инфраструктуру и сервисы производителей в одном месте. Здесь планируется создать центр развития инноваций и технологий. Его частью станут: лаборатория прототипов с профессиональным оборудованием для создания прототипов, R&D-центр для разработки новых продуктов и бизнес-инкубатор для производственных стартапов.

Задача центра – помочь региону реализовать свой потенциал: студенты смогут проходить практику на предприятиях, а предприятия – внедрять новые решения на практике.

Для малого и среднего бизнеса на территории парка будут размещены производственные помещения. Для крупного бизнеса предусмотрены корпуса с возможностью индивидуального проектирования под их нужды.

Фото 2 — В Украине появится индустриальный парк с миллиардными инвестициями
Формация.Винница – первый в Украине проект, который обеспечит всю инфраструктуру и сервисы для производителей в одном месте. Фото: Alterra Group

Кроме производственно-складских помещений здесь запланировано возвести:

  • апарт-отель,
  • столовую,
  • спортзал,
  • супермаркет,
  • спортивная площадка,
  • клиентский центр и укрытие.

Доступ к этой инфраструктуре получат все посетители парка – не только резиденты.

По состоянию на май 2025 года компания уже подвела дорогу и канализацию к индустриальному парку. Пока туда прокладывают широкую магистраль.

Девелопер подчеркнул, что индустриальный парк создаст около 3500 рабочих мест, что будет способствовать экономическому росту региона. А сотрудничество с университетами позволит адаптировать образовательные программы к реальным потребностям бизнеса.

"Индустриальный парк "Формация.Винница" — второй проект в нашей серии парков "Формация". Первый мы строим во Львове. Он уже подтвердил эффективность нашей модели — полноценной экосистемы для производителей с интеграцией Quadruple Helix Model", — пояснил Дмитрий Ковальчук, CEO Alterra Group.

По его словам, в настоящее время в индустриальном парке "Формации.Львов" распродано более 35 тысяч кв. метров. Резидентами парка стали: один из крупнейших производителей спецтехники в Украине "Пожмашина", производители носков Dodo Socks, пластиковых крышек "ЛАКМА" и украинских сэндвич-панелей USP. После успеха первого проекта, компания решила масштабировать эту модель и на другие регионы.

Как сообщало ранее Delo.ua, в Закарпатье создадут новый индустриальный парк "Карпаты".

В то же время стало известно о том, что четыре индустриальных парка исключены из реестра из-за бездействия.

Автор:
Леся Соловчук