В Виннице на базе бывшего завода открыли инновационно-технологический парк "Кристалл"

В Виннице 30 мая состоялось открытие инновационно-технологического парка Кристалл, который станет платформой для развития малого бизнеса, стартапов, науки, женского и ветеранского предпринимательства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Винницкого городского совета.

Это первый в Украине технопарк, созданный не частной инициативой, а усилиями муниципалитета и остающийся в собственности общины.

"Инновационно-технологический парк "Кристалл" уже открыт для бизнеса. Если у вас есть проект — приходите", — сказал городской голова Сергей Моргунов во время презентации проекта.

На базе технопарка "Кристалл" планируется формирование инновационной экосистемы, объединяющей бизнес, образовательные учреждения, ветеранов, ВПЛ и международных партнеров. Проект будет способствовать созданию новых рабочих мест, поддержке релокированных предприятий и развитию креативных индустрий с высокой добавленной стоимостью.

Об инновационно-технологическом парке "Кристалл"

Первые строительные работы в рамках первой очереди стартовали еще в 2019 году, но с началом полномасштабной войны были приостановлены. Возобновление работ, связанных с реконструкцией этого объекта, стало возможным в 2023 году.

По словам Моргунова, благодаря международной поддержке, в частности, гранту от правительства Германии в рамках программы SRER (через GIZ и ПРООН) община получила более миллиона долларов на реконструкцию части здания.

За счет грантовых средств было приобретено высокотехнологичное оборудование для создания двух научно-исследовательских центров, мебель для помещения и спортивное оборудование.

В рамках первой очереди проекта проведена реконструкция помещений корпуса Б бывшего завода "Кристалл", выполнены внешние и внутренние строительные работы с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Трехэтажное здание включает в себя входные группы, пространства для IT-специалистов, лабораторию "Fab-lab", технические лаборатории, детский технопарк, зону отдыха, а также санитарно-бытовые помещения.

В настоящее время, учитывая большой потенциал этого проекта, Винницкий городской совет уже ищет извне финансовые возможности для запуска второй очереди реконструкции — на этот раз речь идет об обновлении помещения корпуса А, расположенного рядом.

Напомним, в Виннице Alterra Group построит новый индустриальный парк для производителей . Площадь нового парка составит 175 000 кв. м. Здесь разместится около 50 компаний и будет создано 3500 рабочих мест.