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UArt Media Fest оголошує open call на третій міжнародний фестиваль медіамистецтва

ТРЦ Гулівер
UArt Media Fest оголошує open call на третій міжнародний фестиваль медіамистецтва

4 жовтня 2025 року на фасадних екранах ТРЦ Gulliver у Києві відбудеться третій міжнародний фестиваль медіамистецтва — UArt Media Fest. Організатори оголошують відкритий конкурс (open call) для художників, дизайнерів і відеомейкерів з усього світу, які працюють у жанрі motion design, digital art, 3D-анімації та візуального сторітелінгу.

Цьогорічна тема фестивалю — «Дерево життя» — присвячена зв’язку між поколіннями, культурними кодами та внутрішнім корінням, яке формує нас як особистостей і як націю. Вона об’єднує ідеї пам’яті, росту, стійкості та відновлення — усе, що резонує з сучасним світом і Україною зокрема. У вишивках і мозаїках, у гілках ДНК і комп'ютерних мережах, у міфах і майбутньому — дерево залишається образом, що об'єднує.

Фото 2 — UArt Media Fest оголошує open call на третій міжнародний фестиваль медіамистецтва

Uart Media Fest 2025 досліджує, як цей архетип оживає в цифрову епоху. Ми пропонуємо художникам і глядачам відчути Дерево життя не лише як символ, а як живий простір сенсів, що проростає між минулим і майбутнім, між культурним кодом і технологічним проривом. Дерево — це пам'ять, тіло, мережа, шлях і пульс. У ньому — єдність поколінь, циклічність буття, внутрішнє зростання і зв'язок зі світом.

Художникам пропонують дослідити цю метафору крізь призму особистого досвіду, культури, технологій і сучасного світу.

Фото 3 — UArt Media Fest оголошує open call на третій міжнародний фестиваль медіамистецтва

Як подати роботу:

  • Умови участі, технічні вимоги та форма подачі доступні за посиланням: https://uart-fest.com/,
  • Дедлайн подачі: до 1 вересня 2025 року.

Які можливості:                                 

  • Унікальний шанс показати свою роботу на найбільшому медіафасаді Європи — перед тисячами глядачів і провідними експертами зі сфери мистецтва, дизайну й технологій. 
  • Визнання та нагороди за найкращі проєкти — гранти, спеціальні відзнаки та запрошення до співпраці. 
  • Знайомство та нетворкінг з талановитими митцями, продюсерами, артдиректорами й представниками міжнародних креативних компаній.
  • Можливість поповнити портфоліо масштабним кейсом, який відкриє нові професійні горизонти — або навіть стати частиною наступного складу журі.
Фото 4 — UArt Media Fest оголошує open call на третій міжнародний фестиваль медіамистецтва

UART Media Fest — міжнародний фестиваль медіаарту, який перетворює міський простір на живу галерею цифрового мистецтва. Фестиваль підтримують міжнародні партнери, креативні агенції, арт-ком’юніті та профільні експерти. Минулого року серед учасників були художники з понад 10 країн, а переможцями стали українські моушн-дизайнери, які представили потужні відеоманіфести сучасності.