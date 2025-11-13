Українська кухня у новій лінійці KFC: улюблені смаки в сучасному форматі

Традиційні смаки українських страв у форматі фастфуду – бренд KFC знову тішить своїх гостей новинками, що потрапляють просто в серденько. Під слоганом "Смак, що не потребує пояснень" мережа презентує нову українську лінійку страв, створену спеціально для сезону осінь–зима – пори, коли так хочеться чогось теплого, ситного й по-домашньому знайомого. Лімітовану пропозицію вже можна спробувати з 6 листопада 2025 року в ресторанах по всій Україні.

У новій лінійці – фірмові страви KFC, створені на основі знайомих з дитинства смаків: житня булка, бекон, сир, солоні огірки, хешбраун, байтси, кріспі цибуля та авторські соуси – копчена слива і соус із хріном і вершками. Особливої уваги заслуговує всесвітньовідома київська котлета – ніжна, соковита, доповнена картоплею фрі або по-домашньому та ароматним соусом із салом і часником. Сезонними новинками є: ірландська кава, гречаний чай і чай "Лісова ягода".

Комунікаційна кампанія запуску нового меню фокусується на емоції впізнаваного смаку, який не потребує жодних пояснень. Підкреслює локальну ідентичність бренду та культурний контекст і оригінальне крафтове пакування страв із сучасними українськими символами. Рекламний ролик, створений спільно з українськими креаторами, знімали в одному з ресторанів KFC за участі відомого гумористичного гурту "Ветерани космічних військ".

Українська кухня у новій лінійці KFC

Запуск української лінійки – це ще один крок у стратегії локалізації бренду, який не лише розширює пропозицію KFC на місцевому ринку, а й сприяє популяризації та осучасненню українських кулінарних традицій.