Українська кухня у новій лінійці KFC: улюблені смаки в сучасному форматі

Українська кухня у новій лінійці KFC

Традиційні смаки українських страв у форматі фастфуду – бренд KFC знову тішить своїх гостей новинками, що потрапляють просто в серденько. Під слоганом "Смак, що не потребує пояснень" мережа презентує нову українську лінійку страв, створену спеціально для сезону осінь–зима – пори, коли так хочеться чогось теплого, ситного й по-домашньому знайомого. Лімітовану пропозицію вже можна спробувати з 6 листопада 2025 року в ресторанах по всій Україні.

У новій лінійці фірмові страви KFC, створені на основі знайомих з дитинства смаків: житня булка, бекон, сир, солоні огірки, хешбраун, байтси, кріспі цибуля та авторські соуси  копчена слива і соус із хріном і вершками. Особливої уваги заслуговує всесвітньовідома київська котлета ніжна, соковита, доповнена картоплею фрі або по-домашньому та ароматним соусом із салом і часником. Сезонними новинками є: ірландська кава, гречаний чай і чай "Лісова ягода".

Комунікаційна кампанія запуску нового меню фокусується на емоції впізнаваного смаку, який не потребує жодних пояснень. Підкреслює локальну ідентичність бренду та культурний контекст і оригінальне крафтове пакування страв із сучасними українськими символами. Рекламний ролик, створений спільно з українськими креаторами, знімали в одному з ресторанів KFC за участі відомого гумористичного гурту "Ветерани космічних військ".

Запуск української лінійки це ще один крок у стратегії локалізації бренду, який не лише розширює пропозицію KFC на місцевому ринку, а й сприяє популяризації та осучасненню українських кулінарних традицій.