Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Українські бренди Sherlock Secrets та Tea Moments представлять країну на Food & Drink Expo у Великій Британії

Українська FMCG-компанія "Трипільське Сонце" візьме участь у міжнародній виставці Food & Drink Expo, яка відбудеться 13–15 квітня 2026 року у Національному виставковому центрі (NEC) у Бірмінгемі, Велика Британія. На виставці компанія представить свої чайні бренди Sherlock Secrets та Tea Moments – сучасні продукти, орієнтовані на міжнародні ринки.

Food & Drink Expo є однією з ключових подій харчової індустрії у Великій Британії. Щороку виставка об’єднує понад 1200 експонентів та більш ніж 25 000 професійних відвідувачів, серед яких ритейлери, дистриб’ютори, виробники та експерти ринку з різних країн світу. Подія є важливою платформою для розвитку міжнародної співпраці та пошуку нових бізнес-партнерств.

Цього року бренд Tea Moments також був відібраний для участі у спеціальній програмі Taste of the Future, яка традиційно відкриває виставку та присвячена інноваційним продуктам і новим трендам харчової індустрії. Включення бренду до цієї програми підкреслює потенціал українських виробників у створенні сучасних продуктів, що відповідають глобальним споживчим трендам.

За підсумками 2025 року бренди компанії демонструють стабільне зростання на українському ринку: Sherlock Secrets займає 4,8% ринку чаю, а Tea Moments – 4,5%, що підтверджує їхню популярність серед споживачів та потенціал для подальшої міжнародної експансії.

За словами CEO компанії Юлії Романцової, участь у Food & Drink Expo є важливим етапом розвитку компанії на міжнародних ринках.

"Ми бачимо великий потенціал українських чайних брендів на міжнародних ринках. Участь у Food & Drink Expo – це можливість представити наші продукти міжнародній аудиторії, знайти нових партнерів та показати, що українські виробники можуть створювати конкурентоспроможні продукти світового рівня", – зазначила вона.

Компанія планує використати виставку як платформу для розвитку експортних продажів, встановлення партнерств з ритейлерами та дистриб’юторами, а також для презентації сучасного підходу до розвитку чайної категорії.

Довідка

ТОВ "Трипільське Сонце" – українська FMCG-компанія та виробник чаю. Компанія випускає продукцію під брендами "Трипільське Сонце", Tea Moments, Sherlock Secrets та "Чайна Родина" та має власне виробництво в Україні. Близько 10% продукції компанії експортується на міжнародні ринки.