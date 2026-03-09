Запланована подія 2

Новини
Дата публікації

Виробник чаю "Трипільське Сонце" отримав понад 33 млн грн прибутку після збиткових років

чай
Компанія випускає продукцію під брендами "Трипільське Сонце", Tea Moments, Sherlock Secrets та "Чайна Родина" / Freepik

За підсумками 2025 року компанія "Трипільське Сонце", що є виробником чаю, отримала чистий прибуток понад 33 млн грн після кількох збиткових років.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення УНІАН.

Обсяг реалізації компанії збільшився на 44% і сягнув майже 675 млн грн. Основними чинниками зростання стали розширення співпраці з національними торговельними мережами, запуск нових продуктових лінійок та активніша робота на експортних ринках.

За інформацією компанії, її валовий прибуток зріс більш ніж удвічі. У компанії пояснюють таку динаміку підвищенням операційної ефективності, зростанням продуктивності виробництва та покращенням показників впізнаваності брендів і споживання продукції.

Торік "Трипільське Сонце" також продовжило інвестувати у розвиток виробництва та автоматизацію процесів. Загальна вартість активів компанії зросла на 28% і перевищила 300 млн грн, що дозволило сформувати позитивний власний капітал та покращити структуру балансу.

За словами CEO компанії Юлії Романцової, 2025-й став для компанії "роком трансформації, а фінансові результати підтвердили правильність обраної стратегії розвитку.

"Ми змогли одночасно прискорити зростання бізнесу, вийти на нові ринки, підвищити операційну ефективність і повернутися до прибутковості. Це створює міцну основу для подальшого розвитку компанії та зміцнення наших позицій", – зазначила вона.

У 2026 році компанія планує продовжити інвестувати у розвиток брендів, розширення асортименту продукції та міжнародну експансію.

Про "Трипільське Сонце"

ТОВ "Трипільське Сонце" – українська FMCG-компанія. Воно випускає продукцію під брендами "Трипільське Сонце", Tea Moments, Sherlock Secrets та "Чайна Родина". Компанія має власне виробництво в Україні, а близько 10% продукції експортує на міжнародні ринки.

Згідно з інформацією сервісу "Опендатабот", кількість працівників компанії протягом останніх років зростала. У 2022-му було 46, у 2023-му – 214, у 2024-му – 234, а торік збільшилася до 248. У перший рік повномасштабного вторгнення компанія зафіксувала 12,2 млн грн чистого прибутку, а у наступні два роки чистий збиток – 23,2 млн грн і 23,8 млн грн відповідно.

Автор:
Майя Калина