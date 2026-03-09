Виробник чаю "Трипільське Сонце" отримав понад 33 млн грн прибутку після збиткових років

За підсумками 2025 року компанія "Трипільське Сонце", що є виробником чаю, отримала чистий прибуток понад 33 млн грн після кількох збиткових років.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення УНІАН.

Обсяг реалізації компанії збільшився на 44% і сягнув майже 675 млн грн. Основними чинниками зростання стали розширення співпраці з національними торговельними мережами, запуск нових продуктових лінійок та активніша робота на експортних ринках.

За інформацією компанії, її валовий прибуток зріс більш ніж удвічі. У компанії пояснюють таку динаміку підвищенням операційної ефективності, зростанням продуктивності виробництва та покращенням показників впізнаваності брендів і споживання продукції.

Торік "Трипільське Сонце" також продовжило інвестувати у розвиток виробництва та автоматизацію процесів. Загальна вартість активів компанії зросла на 28% і перевищила 300 млн грн, що дозволило сформувати позитивний власний капітал та покращити структуру балансу.

За словами CEO компанії Юлії Романцової, 2025-й став для компанії "роком трансформації, а фінансові результати підтвердили правильність обраної стратегії розвитку.

"Ми змогли одночасно прискорити зростання бізнесу, вийти на нові ринки, підвищити операційну ефективність і повернутися до прибутковості. Це створює міцну основу для подальшого розвитку компанії та зміцнення наших позицій", – зазначила вона.

У 2026 році компанія планує продовжити інвестувати у розвиток брендів, розширення асортименту продукції та міжнародну експансію.

Про "Трипільське Сонце"

ТОВ "Трипільське Сонце" – українська FMCG-компанія. Воно випускає продукцію під брендами "Трипільське Сонце", Tea Moments, Sherlock Secrets та "Чайна Родина". Компанія має власне виробництво в Україні, а близько 10% продукції експортує на міжнародні ринки.

Згідно з інформацією сервісу "Опендатабот", кількість працівників компанії протягом останніх років зростала. У 2022-му було 46, у 2023-му – 214, у 2024-му – 234, а торік збільшилася до 248. У перший рік повномасштабного вторгнення компанія зафіксувала 12,2 млн грн чистого прибутку, а у наступні два роки чистий збиток – 23,2 млн грн і 23,8 млн грн відповідно.