Українські підприємиці можуть отримати 200 000 грн: стартує Премія "Створено жінками"

2 лютого стартує прийом заявок на 8-му Премію "Створено жінками" – соціальну ініціативу Франко-української торгово-промислової палати, що з 2019 року відкриває для учасниць нові можливості розвитку бізнесу. Конкурс покликаний підтримати підприємиць, які працюють в умовах війни й нестабільності, водночас долаючи усталені стереотипи про жіночий бізнес та посилюючи його роль в економіці країни. Для учасниць це також можливість заявити про свій бізнес у медіа, стати частиною французької бізнес-спільноти та відкрити нові партнерства і точки зростання.

Підтримка там, де вона потрібна найбільше

За останні роки жіноче підприємництво в Україні показує разючу динаміку – лише у 2025 році жінки зареєстрували понад 153 000 нових ФОПів, що становить 61% від усіх новоутворених фізичних осіб-підприємців в Україні. За цими цифрами – реальні виклики: складність залучення інвестицій, обмежений доступ до кредитування, необхідність вести бізнес в умовах щоденних тривог та енергетичної нестабільності.

Що отримують учасниці

Переможниці Премії отримують гранти від 100 000 до 200 000 грн на розвиток бізнесу, консультаційну підтримку та членство у Франко-українській торгово-промисловій палаті, що відкриває доступ до міжнародної бізнес спільноти та нових партнерств. Фіналістки проходять тренінг із пітчингу, а всі учасниці – вебінар з побудови особистого бренду.

Окрім основних номінацій, передбачені додаткові відзнаки від компаній-партнерів Премії. Її можуть отримати проєкти, що найбільше відповідають цінностям і філософії цих компаній та вирізняються силою ідеї й вагомим соціальним внеском.

"Премія – це передусім про співпрацю, а не конкуренцію. Журі тут не визначає, хто “кращий” чи "гірший”, а допомагає побачити сильні сторони бізнесу й окреслити напрями для подальшого розвитку. Водночас учасниці – це не суперниці, а колеги та потенційні партнерки для майбутніх колаборацій. І навіть сама участь, а не лише перемога, має вагу: це визнання, нові контакти та додаткові можливості для зростання бізнесу", – зазначає Мод Жозеф, директорка Франко-української торгово-промислової палати та організаторка Премії "Створено жінками".

За час існування Премії її учасницями стали понад 1,5 тисячі підприємиць, а загальна сума грантів перевищила 1,9 мільйона гривень. Серед переможниць минулих років – Recast Plastic, що виробляє меблі для укриттів із переробленого пластику; "БРАММЕР" – виробництво тактичних візків для швидкої евакуації поранених; NESEMOS Veteran Auto Hub – автосервіс, який безоплатно ремонтує евакуаційний транспорт і навчає ветеранів новій професії; ТОВ “Фамберрі” – сучасні агротехнології та інновації переробки органічного кизилу та багато інших.

"За кожною поданою заявкою – не просто бізнес, а історія незламності. В умовах війни та постійної невизначеності українські жінки не лише підтримують власну справу, а й розвивають її, створюють робочі місця та піклуються про родини, роблячи вагомий внесок у стійкість країни. Багато жінок сьогодні бере на себе відповідальність за сімейні бізнеси, масштабуючи їх і знаходячи нові шляхи зростання. Крім того, чимало учасниць інтегрують у проєкти глибокий соціальний сенс, працюючи заради майбутнього, у якому хочеться жити", – наголошує Мод Жозеф.

Як взяти участь

Для участі необхідно до 22 березня 2026 року заповнити заявку на сайті та надати пакет документів: презентацію кандидатки та її проєкту англійською мовою, відеопрезентацію компанії та проєкту англійською або з англійськими субтитрами та офіційний реєстраційний документ компанії.