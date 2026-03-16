Українські виробники металовиробів звернулися до уряду через загрозу зупинки галузі

11 березня 2026 року три провідні українські підприємства – ПрАТ "Стальканат" (Одеса), ТОВ "Дніпрометиз ТАС" (Дніпро) та ТОВ "Тім-Метиз" (Кривий Ріг) – направили колективне звернення до Міністерства економіки України з закликом провести зустріч і почути позицію представників галузі перед тим, як розпочинати нові антидемпінгові розслідування щодо імпортного постачання в Україну катанки (ключової сировини для виробництва метизної продукції).

Кожне нове розслідування, на їхню думку, навіть на етапі ініціації, зупиняє імпорт, адже з урахуванням тривалих термінів постачання існує великий ризик введення мит раніше, ніж контракти буде виконано. Закриття вільного доступу до альтернативних джерел сировини загрожує повною зупинкою вітчизняного виробництва металовиробів.

У документі виробники нагадують, що ініціатором розслідування виступила компанія ArcelorMittal, яка має металургійний завод у Кривому Розі з виробництва катанки, але більшість продукції експортує до ЄС за цінами, значно нижчими за внутрішньо українські. Це, на думку авторів звернення, створює нерівні умови конкуренції. Особливо в умовах, коли "Арселор", користуючись фактично монопольним положенням на ринку України, нещодавно різко підняв ціни для українських промислових споживачів, йдеться у зверненні.

Якщо через антидемпінгові процедури зупиниться імпорт по адекватним цінам, це монопольне становище стане майже абсолютним, з відповідними негативними наслідками для країни, кажуть на підприємствах.

За словами авторів звернення, "ArcelorMittal Кривий Ріг", дійсно, треба рятувати, допомагати подолати збитковість та повернути конкурентність, але знищення всієї метизної галузі України не врятує металургійний комбінат у Кривому Розі, а лише усуне конкуренцію для європейських активів Arcelor. Виробники наголошують, що їхня продукція – дріт, електроди, канати, кріплення – є критично важливою для оборонної інфраструктури, енергетики та логістики, особливо в умовах війни.

Підприємства закликають уряд:

не розпочинати нових антидемпінгових розслідувань як таких, що не мають ані економічного, ані правового підґрунтя;

шукати інші дієві шляхи допомоги як великим металургам, так і переробникам в Україні.

У зверненні також зазначено, що зупинка виробництва призведе до втрати робочих місць, зниження обороноздатності та посилення залежності України від імпорту; тобто до наслідків, прямо протилежним тим, що декларуються у якості цілей антидемпінгових процедур. Автори документа наголошують: у воєнний час держава має підтримувати національних виробників, які працюють на перемогу.