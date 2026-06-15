Український бізнес може отримати кредит на СЕС від 0,01% завдяки партнерству ОТП Банк і Rayton

АТ "ОТП Банк" та компанія Rayton посилюють співпрацю у сфері фінансування енергоефективних рішень для українського бізнесу. Сторони уклали партнерський договір, який передбачає отримання кредитування на сонячну енергетику від 0,01%.

Відтепер компанії, що планують реалізацію енергетичних проєктів разом із Rayton, отримають доступ до спеціальних фінансових рішень ОТП Банку. У межах партнерської програми клієнтам доступні також пільгові ставки за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" (програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Національну установу розвитку) та компенсація ЄБРР до 30% вартості проєкту, що забезпечує комплексні рішення для розвитку енергетики.

Наприклад, на енергетичні проєкти до 500 тис. дол. США можливе фінансування без комісії за видачу кредитних коштів.

На енергетичні проєкти від 500 тис. дол. США:

валюта: гривня;

% ставка на перші 4 місяці (річна): 0,01%;

компенсаційна % ставка, починаючи з 5-го місяця (річна): 7%*;

строк кредиту: до 84 місяців (7 років);

комісія: відсутня;

під заставу обладнання, що фінансується.

* Застосовується в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" за умови відповідності позичальника її вимогам.

Rayton спеціалізується на комплексних рішеннях у сфері сонячної енергетики для бізнесу. Компанія здійснює проєктування, постачання, монтаж і сервісне обслуговування сонячних електростанцій та промислових систем накопичення енергії, а також забезпечує повний супровід проєктів. Монтаж СЕС може бути виконаний у будь-якому з населених пунктів України.

"Для бізнесу енергетична стійкість сьогодні є додатковою перевагою, адже допомагає забезпечувати стабільність роботи та дає можливість планувати розвиток. ОТП Банк прагне дати своїм клієнтам більше інструментів для посилення енергонезалежності, тому продовжує розширювати партнерства з компаніями, які мають практичний досвід реалізації енергетичних проєктів і готові запропонувати комплексні рішення. Це дає підприємствам змогу "м’яко" переходити до сучасних моделей енергоспоживання та інвестувати в енергонезалежність без надмірного навантаження на власний бюджет", – додала керівник проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП Банк Ірина Кабанцева.

Програма фінансування від ОТП Банку передбачає вигідні умови та рішення, адаптовані до потреб кожного клієнта. Індивідуальний підхід до структурування фінансування, гнучкі строки погашення та конкурентні відсоткові ставки дозволяють швидко реалізовувати енергоефективні рішення.

Детальна інформація про програму міститься за посиланням.

Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р.