"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила на користь держави майже 100 млрд грн

"Укрнафта" сплатила до держбюджету майже 5 млрд грн. / Укрнафта

Упродовж трьох років державного управління "Укрнафта" сплатила 96,7 млрд грн податків, зборів, митних платежів і дивідендів до державного бюджету.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький зазначив, що результати, яких досягла "Укрнафта", є прикладом ефективного та відповідального державного управління, що вкрай важливо для країни в умовах повномасштабної війни.

"Йдеться не лише про фінансові показники, а про довіру до держави як власника, стабільні надходження до бюджету та реальний внесок у стійкість та енергетичну безпеку країни", — заявив він.  

Лише у 2025 році внесок компанії склав:

  • 28,6 млрд грн податків і зборів та митних платежів; 
  • 5 млрд грн дивідендів.

Остаточні показники за цей період будуть підтверджені після закриття фінансового року та проходження незалежного аудиту.

Голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура зазначив, що компанія дотримується чіткої фіскальної дисципліни. Податкові надходження напряму підтримують Сили оборони, місцеві громади та загальну стійкість української економіки.

Загалом за три роки державного управління компанія спрямувала до бюджету такі кошти: 81,4 млрд грн податків, зборів і митних платежів; 15,3 млрд грн дивідендів. Ці показники демонструють стабільність надходжень та відповідальність підприємства перед державою.

Нагадаємо, у грудні 2025 року АТ "Укрнафта", що є частиною групи "Нафтогаз", отримала нового керівника. Ним став Богдан Кукура, переможець відкритого конкурентного відбору на посаду голови правління компанії.

Автор:
Тетяна Ковальчук