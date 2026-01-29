"Укрнафта" за три года госуправления уплатила в пользу государства почти 100 млрд грн

За три года государственного управления "Укрнафта" уплатила 96,7 млрд грн налогов, сборов, таможенных платежей и дивидендов в государственный бюджет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Глава "Нафтогазу" Сергей Корецкий отметил, что результаты, которых достигла "Укрнафта", являются примером эффективного и ответственного государственного управления, что крайне важно для страны в условиях полномасштабной войны.

"Речь идет не только о финансовых показателях, а о доверии к государству как собственнику, стабильным поступлениям в бюджет и реальному вкладу в устойчивость и энергетическую безопасность страны", — заявил он.

Только в 2025 году вклад компании составил:

28,6 млрд грн налогов и сборов и таможенных платежей;

5 млрд грн дивидендов.

Окончательные показатели за этот период будут подтверждены после закрытия финансового года и независимого аудита.

Председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура отметил, что компания придерживается четкой фискальной дисциплины. Налоговые поступления поддерживают Силы обороны, местные общины и общую устойчивость украинской экономики.

В общей сложности за три года государственного управления компания направила в бюджет следующие средства: 81,4 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей; 15,3 млрд грн дивидендов. Эти характеристики демонстрируют стабильность поступлений и ответственность компании перед государством.

Напомним, в декабре 2025 года АО "Укрнафта", являющееся частью группы "Нафтогаз",получило нового руководителя. Им стал Богдан Кукура, победитель открытого конкурентного отбора на должность главы правления компании.