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"Укртютюн" закликав якнайшвидше законодавчо врегулювати питання щодо продовження терміну тестування системи "еАкциз"
Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" просить якнайшвидше законодавчо врегулювати питання щодо продовження терміну тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів – "еАкциз". Про це йдеться на сайті асоціації.
"Укртютюн" зазначає, що тиждень тому, 21 липня, у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відбулася робоча зустріч бізнес-асоціацій, профільних міністерств, виробників та імпортерів підакцизної продукції, присвячена проблемним питанням впровадження цієї системи.
Під час зустрічі бізнес висловив свою занепокоєність з приводу того, що система "еАкциз" не готова до повноцінного тестування, і компанії не матимуть достатньо часу на її впровадження.
"Представники бізнесу застерегли, що без законодавчих змін, які забезпечать достатній період для тестування всіх компонентів системи "еАкциз", з 1 січня 2026 року існує ризик перебоїв у постачанні легальної продукції, зростання тіньового ринку та суттєвих втрат держбюджету, понад 400 млн грн щоденно, що є неприпустимим в умовах воєнного стану", – йдеться в повідомленні.
Через це бізнес просить відповідальні органи держвлади до 1 жовтня 2025 року ініціювати та прийняти законодавчі зміни, які забезпечать можливість тестування та належного впровадження повноцінної системи "еАкциз" протягом строку, що є не меншим від закріпленого в законі №3173-IX.
В асоціації "Укртютюн" вважають, що такий підхід забезпечить:
- виконання системою "еАкциз" її основного призначення;
- надасть бізнесу необхідний час для налаштування;
- дозволить уникнути технічних збоїв;
- збереже стабільність надходжень до бюджету;
- запобігатиме зростанню тіньового сектору.
Бізнес очікує від влади чітких термінів щодо прийняття зазначених законодавчих змін, а також завершення розробки повноцінної версії системи еАкциз.