Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,01

EUR

48,98

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,02

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

"Укртютюн" закликав якнайшвидше законодавчо врегулювати питання щодо продовження терміну тестування системи "еАкциз"

Тестування системи "еАкциз" ще продовжується
Тестування системи "еАкциз" ще продовжується

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" просить якнайшвидше законодавчо врегулювати питання щодо продовження терміну тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів – "еАкциз". Про це йдеться на сайті асоціації.

"Укртютюн" зазначає, що тиждень тому, 21 липня, у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відбулася робоча зустріч бізнес-асоціацій, профільних міністерств, виробників та імпортерів підакцизної продукції, присвячена проблемним питанням впровадження цієї системи.

Під час зустрічі бізнес висловив свою занепокоєність з приводу того, що система "еАкциз" не готова до повноцінного тестування, і компанії не матимуть достатньо часу на її впровадження.

"Представники бізнесу застерегли, що без законодавчих змін, які забезпечать достатній період для тестування всіх компонентів системи "еАкциз", з 1 січня 2026 року існує ризик перебоїв у постачанні легальної продукції, зростання тіньового ринку та суттєвих втрат держбюджету, понад 400 млн грн щоденно, що є неприпустимим в умовах воєнного стану", – йдеться в повідомленні.

Через це бізнес просить відповідальні органи держвлади до 1 жовтня 2025 року ініціювати та прийняти законодавчі зміни, які забезпечать можливість тестування та належного впровадження повноцінної системи "еАкциз" протягом строку, що є не меншим від закріпленого в законі №3173-IX.

В асоціації "Укртютюн" вважають, що такий підхід забезпечить:

  • виконання системою "еАкциз" її основного призначення; 
  • надасть бізнесу необхідний час для налаштування; 
  • дозволить уникнути технічних збоїв; 
  • збереже стабільність надходжень до бюджету; 
  • запобігатиме зростанню тіньового сектору.

Бізнес очікує від влади чітких термінів щодо прийняття зазначених законодавчих змін, а також завершення розробки повноцінної версії системи еАкциз.