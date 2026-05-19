UPG та Ощадбанк: за перший місяць програми кредитування пального профінансовано угод на 60 млн грн

Мережа АЗК UPG та Ощадбанк уклали договір про співпрацю, який відкриває для клієнтів мережі можливість купувати пальне за кредитні кошти на особливих умовах. UPG стала першою паливною мережею в Україні, з якою Ощад реалізує такий формат партнерства. Лише за перший місяць дії партнерської програми було прокредитовано угод між агрокомпаніями та UPG на суму 60 млн грн.

Про це під час форуму Energy Finance 2026 повідомив директор департаменту продажу Ощадбанку Юрій Войчак.

"Ми першими з усіх банків України підписали договір про співпрацю, який дає всім клієнтам UPG, які цього потребують, можливість купувати пальне за кредитні кошти. Умови кредитування – від 0,01% річних, термін до 12 місяців, без забезпечення. Сума кредиту – до 20 млн грн. Будь-який аграрій, який потребує пального, може звернутись до UPG, а Ощадбанк це профінансує", – зазначив директор департаменту продажу Ощадбанку Юрій Войчак.

За його словами, програмою можуть скористатись аграрії та інші бізнес-клієнти UPG, яким необхідне фінансування для закупівлі пального без додаткового навантаження на обігові кошти. Процедура є максимально спрощеною: кредит надається без застави, ставка є мінімальною.

Засновник і власник групи компаній UPG підкреслює, що стабільність паливного ринку залежить не лише від логістичних можливостей компаній, а й від ефективної взаємодії бізнесу, держави та фінансового сектору.

"Ми вже проходили кризові періоди, коли підтримка держави та банків була критично важливою для паливного ринку. І зараз Ощадбанк, уряд та інші партнери знову демонструють готовність підтримувати бізнес і забезпечувати стабільність постачання", – наголосив Володимир Петренко.

Партнерство з Ощадбанком є частиною ширшої стратегії UPG з підтримки українського бізнесу та забезпечення стабільного доступу до якісного пального. Компанія має власну логістичну інфраструктуру, здійснює прямі постачання з провідних НПЗ Німеччини та США і продовжує розвивати рішення, які допомагають клієнтам працювати навіть в умовах високої волатильності паливного ринку.

В Ощадбанку підкреслюють, що формат співпраці з UPG створює вигоду для всіх сторін: клієнт отримує доступ до пального, банк – можливість фінансувати бізнес, а мережа АЗК – інструмент для підтримки продажів і стабільного забезпечення споживачів.

"Сьогодні Ощадбанк є повноцінним фінансовим хабом для бізнесу та пропонує один із найширших на ринку спектрів програм підтримки підприємців. Ми є лідерами за кількістю доступних програм для бізнесу, які максимально диверсифіковані та адаптовані під різні потреби клієнтів", – наголосила членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька.

Ощад сьогодні є лідером банківського сектору у фінансуванні енергетичних проєктів, підкреслив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон у своєму виступі Energy Finance 2026, який відбувся 13 травня у Києві та зібрав понад 400 учасників.

У банку зазначили, що підтримують клієнтів у всіх ключових сегментах – роздрібному, корпоративному, а також у секторі мікро, малого та середнього бізнесу. Для кожної категорії клієнтів банк має комплексні фінансові рішення, спрямовані на забезпечення енергонезалежності, розвиток власної генерації та підвищення стійкості бізнесу в умовах нових викликів.

Від початку повномасштабного вторгнення банк уклав кредитних угод для розвитку енергетичного сектору на понад 10,3 млрд грн, що дозволило побудувати майже 600 МВт нових потужностей усіх типів генерації та систем накопичення енергії.

