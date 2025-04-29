В Білій Церкві відбувся міжнародний форум "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку"

В Індустріальному парку "Біла Церква" 24 квітня відбувся міжнародний форум "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку". Подія зібрала понад 1000 учасників — представників українських виробничих компаній, уряду, міжнародних партнерів та інвесторів, які обговорили, як відновити промисловість України, залучити інвестиції та запустити нову індустріальну економіку.

У рамках чотирьох панельних дискусій провідні експерти обговорили ключові питання розвитку промисловості в Україні: перспективи індустріального зростання, роль індустріальних парків, інвестиційні механізми, впровадження інновацій та ефективну взаємодію між державою і бізнесом.

У першій панельній дискусії "Шлях до сильної економіки" взяли участь Віцепрем’єрміністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Заступник Керівника Офісу Президента України Віктор Микита, Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, Президент фармацевтичної компанії "Біофарма Плазма" Костянтин Єфименко.

"Якщо ми хочемо бачити Україну в ТОП-30 країн світу за рівнем ВВП, маємо розвивати технології та інновації: мікроелектроніку, чипи, дрони та інші проривні напрямки. Саме тому ми створили Стратегію цифрового розвитку інновацій України WINWIN до 2030 року, яка об’єднала 14 напрямків – від дефенс-тек до АІ. Ми вже працюємо над різними інструментами, щоб створити умови для розвитку інновацій в Україні: пільги, регуляторні фаст-треки, доступ до фінансування, механізми відкриття нових ринків. Адже саме цифровізація, технології та інновації мають стати фундаментом нашого економічного розвитку", — відзначив Михайло Федоров.

Ініціатор форуму, засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький під час виступу наголосив, що індустріальні парки — це ключ до економічного зростання та повернення українців додому.

"Повернути наших людей з-за кордону можливо. Нам треба створити в Україні конкурентні можливості — якісна освіта, робочі місця, гідна зарплата, рівень життя і сервіси. Індустріальний парк — це саме така точка зростання економіки і магніт для інновацій, інвестицій і талантів. Підтримка індустріальних парків з боку держави та місцевої громади — це інвестиції. Торік ми перерахували до місцевого бюджету 18 млн гривень податків, цього року — 25 млн, наступного — 50 млн. За 20 років — понад мільярд. І це лише місцевий рівень. Сьогодні ми закладаємо майбутнє на 15-20 років вперед", — відзначив Василь Хмельницький.

Під час форуму також відбулось відкриття нового заводу компанії Peikko Group (Фінляндія) — провідного європейського виробника рішень для монолітного та збірного будівництва. Підприємство, побудоване на території індустріального парку, є прикладом довіри іноземного бізнесу до потенціалу української промисловості. Запуск заводу — це нові робочі місця, трансфер технологій та додатковий імпульс для розвитку виробничого кластера у Білій Церкві.

"Ми інвестуємо в Україну через ваш талант, прекрасні інженерні здібності. Ви маєте багато хороших ноу-хау та виробництв, багато вимогливих споживачів, що є добре. І у вас є ринок збуту, який функціонує у таких складних умовах, але все ж працює. І цього достатньо для нас, щоб відкривати тут своє виробництво. Це ризик, на який варто було піти. Питання полягало не в тому "чому в Україну?", а "чому не в Україну?". І я не міг знайти жодних причин, чому ні. Ось чому ми, європейська компанія, сьогодні тут. І наголошу, що місце України в Європі", – сказав CEO Peikko Group Топі Паананен на церемонії з перерізання стрічки до відкриття заводу.

Окрім того, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та Віктор Микита у рамках форуму зустрілися з представниками бізнесу з різних регіонів. Розмова вийшла динамічною та конструктивною.

На заході працювала експозона Made in Ukraine, на якій було представлено сучасні технології та інновації, які вже сьогодні змінюють виробництво, міську інфраструктуру та промислову логістику. Серед представлених рішень — обладнання для автоматизації, будівельне й інфраструктурне обладнання, техніка для комунального сектора, системи для електромобільності, зварювання, вентиляції та обробки матеріалів, а також компоненти для промислової та автомобільної електроніки.

Форум показав: попри війну українська промисловість не зупиняється, а шукає шляхи розвитку та партнерства. Подія стала простором для налагодження зв’язків, презентації рішень та пошуку точок дотику між бізнесом, інвесторами і державою.