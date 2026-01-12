В Україні з’являється нова категорія у сфері hospitality – готель вражень

Формат поєднує рекреаційну нерухомість і економіку вражень, де в центрі – не квадратні метри, а спроєктований емоційний досвід гостя.

Поруч з Буковелем стартувало будівництво першої черги проєкту "ВІРШІ", який реалізує девелоперська компанія GREENWOOD Development.

У компанії зазначають, що готель вражень – це підхід, для якого ключовою цінністю стають емоції, сценарії перебування та взаємодія з простором. У глобальній індустрії hospitality-формат розвивається понад два десятиліття: за даними міжнародних досліджень, 86% клієнтів готові платити більше за якісний клієнтський досвід.

"Ми хочемо створити унікальний досвід для людей на основі поєднання декількох факторів: карпатської природи та локації, особливого сервісу та інфраструктури, мистецтва та емоційності. Враження, які будуть згадувати за багато років потому", – пояснює Віталій Мажара, CEO та керуючий партнер GREENWOOD Development.

"ВІРШІ" будують на унікальній локації в Яблуниці з панорамними 360-градусними краєвидами на вершини Хом’як, Синяк, Петрос, Говерлу. Комплекс розташований лише за 12 хвилин від Буковелю, водночас – у повному оточенні лісу, без щільної забудови.

Проєкт передбачає 200 апартаментів та 28 вілл, великий SPA & Wellness-центр на два поверхи, інфініті-басейни з видом на гори, концептуальний ресторан і кафе, озеро для особливих подій, rooftop bar, конференц-залу та розвинену інфраструктуру для відпочинку, роботи й відновлення.

"ВІРШІ" будують в Яблуниці. Ілюстрація: GREENWOOD Development

Ключовою особливістю "ВІРШІ" є раннє залучення керуючої компанії Maestro Hotel Management – ще на етапі концепції та проєктування. Це дозволило інтегрувати сервісну модель у саму архітектуру проєкту.

У готелі впроваджують персоналізовані сценарії перебування – "меню вражень" та "moments of magic" – несподівані емоційні жести.

Як наголошують у компанії, "ВІРШІ" – проєкт з високим інвестиційним потенціалом у сегменті рекреаційної нерухомості нового покоління. І вже став одним із найбільш помітних у Карпатському регіоні завдяки своїй унікальній концепції та сильній команді.

У готелі впроваджують персоналізовані сценарії перебування. Ілюстрація: GREENWOOD Development

За умови залучення інвестора на старті проєкту "ВІРШІ" GREENWOOD Development прогнозує до 49% зростання вартості активу на первинному ринку до завершення будівництва або дохідність до 14% річних, коли готель прийматиме гостей.

Вхід – від 70 тис. доларів.

Перша черга з 8 вілл планується до введення в експлуатацію в жовтні 2026 року.

Інформація про девелопера GREENWOOD Development та його проєкти доступна за посиланням.