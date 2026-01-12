Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,47

43,30

EUR

50,80

50,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

В Україні з’являється нова категорія у сфері hospitality – готель вражень

В Україні з’являється нова категорія у сфері hospitality
В Україні з’являється нова категорія у сфері hospitality / Greenwood Development

Формат поєднує рекреаційну нерухомість і економіку вражень, де в центрі – не квадратні метри, а спроєктований емоційний досвід гостя.

Поруч з Буковелем стартувало будівництво першої черги проєкту "ВІРШІ", який реалізує девелоперська компанія GREENWOOD Development.

У компанії зазначають, що готель вражень – це підхід, для якого ключовою цінністю стають емоції, сценарії перебування та взаємодія з простором. У глобальній індустрії hospitality-формат розвивається понад два десятиліття: за даними міжнародних досліджень, 86% клієнтів готові платити більше за якісний клієнтський досвід.

"Ми хочемо створити унікальний досвід для людей на основі поєднання декількох факторів: карпатської природи та локації, особливого сервісу та інфраструктури, мистецтва та емоційності. Враження, які будуть згадувати за багато років потому", – пояснює Віталій Мажара, CEO та керуючий партнер GREENWOOD Development.

"ВІРШІ" будують на унікальній локації в Яблуниці з панорамними 360-градусними краєвидами на вершини Хом’як, Синяк, Петрос, Говерлу. Комплекс розташований лише за 12 хвилин від Буковелю, водночас – у повному оточенні лісу, без щільної забудови.

Проєкт передбачає 200 апартаментів та 28 вілл, великий SPA & Wellness-центр на два поверхи, інфініті-басейни з видом на гори, концептуальний ресторан і кафе, озеро для особливих подій, rooftop bar, конференц-залу та розвинену інфраструктуру для відпочинку, роботи й відновлення.

Фото 2 — В Україні з’являється нова категорія у сфері hospitality – готель вражень
"ВІРШІ" будують в Яблуниці. Ілюстрація: GREENWOOD Development

Ключовою особливістю "ВІРШІ" є раннє залучення керуючої компанії Maestro Hotel Management – ще на етапі концепції та проєктування. Це дозволило інтегрувати сервісну модель у саму архітектуру проєкту.

У готелі впроваджують персоналізовані сценарії перебування – "меню вражень" та "moments of magic" – несподівані емоційні жести.

Як наголошують у компанії, "ВІРШІ" – проєкт з високим інвестиційним потенціалом у сегменті рекреаційної нерухомості нового покоління. І вже став одним із найбільш помітних у Карпатському регіоні завдяки своїй унікальній концепції та сильній команді.

Фото 3 — В Україні з’являється нова категорія у сфері hospitality – готель вражень
У готелі впроваджують персоналізовані сценарії перебування. Ілюстрація: GREENWOOD Development

За умови залучення інвестора на старті проєкту "ВІРШІGREENWOOD Development прогнозує до 49% зростання вартості активу на первинному ринку до завершення будівництва або дохідність до 14% річних, коли готель прийматиме гостей.

Вхід – від 70 тис. доларів.

Перша черга з 8 вілл планується до введення в експлуатацію в жовтні 2026 року.

Інформація про девелопера GREENWOOD Development та його проєкти доступна за посиланням.

Ця інформація не є рекламою об'єктів житлового будівництва (у тому числі житлових та нежитлових приміщень) з метою залучення коштів фізичних та юридичних осіб (у тому числі в управління) для спорудження таких об'єктів. ОК "ВІРШІ ВІЛЛИ": м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 24, оф. 31, тел. 0800330315.