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Верховний Суд підтвердив анулювання ліцензій страхової компанії "Провідна"
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 5 березня 2025 року підтвердив правомірність рішень Національного банку України щодо анулювання ліцензій ПрАТ "СК "Провідна" та виключення компанії з Державного реєстру фінансових установ.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Таким чином, Верховний Суд залишив у силі рішення Київського окружного адміністративного суду від 22 серпня 2023 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 31 січня 2024 року. Постанова є остаточною і не підлягає оскарженню.
Представник Національного банку Віктор Григорчук наголосив, що регулятор діє відповідно до законодавства, а страховики, які не виконують нормативні вимоги, не можуть продовжувати діяльність.
Він також зазначив, що НБУ здійснив перевірку відповідності власників істотної участі в страховиках вимогам щодо фінансового стану, визначеним постановою № 177 від 12 серпня 2022 року.
За його словами, завдяки цим інструментам регулятор зміг вчасно реагувати на ризики страхового ринку, запобігти використанню номінальних власників, а також переконатися в прозорості структури власності компаній.
Причини анулювання ліцензій
Національний банк застосував до СК "Провідна" захід впливу ще 20 лютого 2023 року, зобов’язавши компанію усунути виявлені порушення до 7 березня 2023 року. Йшлося про ненадання необхідної інформації та неподання документів, що вимагалися відповідно до постанови № 177.
Оскільки страхова компанія не виконала рішення НБУ про усунення порушень ліцензійних умов, 23 березня 2023 року регулятор анулював ліцензії СК "Провідна" на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а 29 березня 2023 року виключив страхову компанію з Державного реєстру фінансових установ.
У лютому 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність рішень Національного банку про анулювання ”Провідна" ліцензій та виключення її з Державного реєстру фінансових установ.