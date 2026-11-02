Від цифрових навичок до власної справи: результати Women in Tech 2026

За даними Future of Jobs Report Всесвітнього економічного форуму , до 2030 року 39% ключових навичок працівників можуть змінитися. Відповіддю на ці зміни стала освітня програма Women in Tech 2026 від Huawei Ukraine , Women in Tech Ukraine та WoMo . Четвертий рік поспіль вона допомагає жінкам в Україні розвивати цифрові навички для кар’єри та підприємництва.

Сезон 2026 року тривав із 3 вересня до 29 жовтня та об’єднав учасниць з усієї країни в онлайн-форматі. До основного курсу долучилися 4780 учасниць, ще 831 учасниця навчалася у межах практичного курсу «Від ідеї до дії». Основна програма охоплювала 8 модулів, 30 цифрових напрямів і понад 30 годин навчання.

«Технології відкривають нові можливості лише тоді, коли люди мають знання й навички, щоб ними користуватися. Тому для Huawei важливо не лише розвивати технологічні рішення, а й допомагати людям опановувати їх і знаходити способи застосування у власному житті. Women in Tech — частина цієї роботи: ми хочемо, щоб більше жінок могли впевнено використовувати цифрові інструменти для професійного розвитку та реалізації власних задумів» — Мінцзе Ма, CEO Huawei Ukraine.

Від ШІ та кібербезпеки до професійного профілю

Основний курс «Розпочни кар’єру в Digital» допомагав учасницям розібратися у цифрових напрямах і зрозуміти, як застосовувати нові знання у професійному житті. У програмі були штучний інтелект, цифровий маркетинг, кібербезпека та цифрова трансформація, а також теми жіночого лідерства, стійкості кар’єри, інклюзії та можливостей отримання фінансування для власних проєктів.

Навчання доповнювали воркшопи, на яких учасниці могли відпрацювати конкретні навички. LinkedIn Masterclass був присвячений професійному профілю та самопрезентації. Практичні заняття з використання ШІ й автоматизації допомагали розібратися, як цифрові інструменти можуть полегшувати робочі процеси. Воркшоп із кібергігієни зосереджувався на безпечній поведінці у цифровому середовищі, а заняття з підготовки до співбесід і пітчингу — на вмінні чітко презентувати власний досвід та ідеї.

Окремі заняття охоплювали фінансову грамотність, бізнес-аналіз, цифрову доступність і бюджетування. Такий формат давав змогу не обмежуватися знайомством із новими темами, а працювати з навичками, які можна застосовувати в роботі, під час пошуку нових кар’єрних можливостей або розвитку власної справи.

«У професійному розвитку важливо не просто знати про нові інструменти, а розуміти, яке завдання вони допомагають розв’язати. Саме тому в Women in Tech ми поєднуємо різні напрями навчання з практичними заняттями. Учасниці можуть оцінити, які навички їм потрібні зараз, спробувати нові підходи й визначити, як застосувати їх у своїй роботі або на наступному етапі кар’єри» — Іва Козловська, співзасновниця ГО Women in Tech Ukraine.

Власні проєкти: від задуму до фінального пітчингу

Для учасниць, які прагнули запустити або масштабувати власну справу, у межах Women in Tech 2026 також тривав практичний курс «Від ідеї до дії». Він допомагав перетворити задум на бізнес-проєкт: учасниці працювали над ціннісною пропозицією, аналізували ринок і потреби клієнтів, опановували продажі, фінансове планування та масштабування. Окремі блоки були присвячені використанню ШІ в операційних процесах і підготовці до пітчингу. Курс поєднував навчання з менторською підтримкою, щоб учасниці могли пропрацювати власні ідеї та підготувати їх до презентації.

29 жовтня відбувся фінальний Pitch Day, під час якого десять фіналісток представили свої проєкти журі. Їхні ідеї виростали з дуже різних потреб: як допомогти людям із РДУГ організовувати спільну роботу, як перетворити читання паперових книжок на цифровий досвід, як зробити сімейне дозвілля цікавішим без гаджетів або спростити пошук кандидатів для рекрутерів. Поруч із технологічними продуктами були освітні ініціативи, проєкти про ментальне здоров’я та екологічне споживання.

За результатами пітчингу перше місце посіла Марія Федорова з проєктом «Онлайн-кімнати дружньої продуктивності» — рішенням для дорослих із РДУГ та РАС. Друге місце здобула Анастасія Крупка з проєктом «Спадщина», а третє місце посіла Людмила Руль із Life/Comfort Index.

«Робота над власною ідеєю змушує подивитися на неї з різних боків: кому вона потрібна, яку проблему розв’язує, як може працювати на практиці та що необхідно для її розвитку. Під час акселераційної програми учасниці проходили цей шлях послідовно — від аналізу потреб аудиторії до підготовки презентації проєкту. Важливий результат такого досвіду — не лише сама презентація, а й краще розуміння того, які кроки потрібні для подальшого розвитку ідеї» — Анна Панченко, співзасновниця Women in Tech Ukraine.

Women in Tech 2026 об’єднала навчання цифрових навичок, практичну роботу над професійним розвитком і підтримку підприємницьких ідей. Для частини учасниць результатом стали нові знання та інструменти для кар’єри, для інших — опрацьовані бізнес-проєкти й можливість презентувати їх під час фінального Pitch Day.