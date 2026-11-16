Від перенавчання до підприємництва: Кім розповів, які можливості має створити держава для ветеранів

Держава має забезпечити ветеранам можливості для перенавчання, працевлаштування, отримання освіти та започаткування власного бізнесу після повернення зі служби. Серед необхідних інструментів підтримки – гранти, доступ до кредитів, стажування та житлові програми.

Як пише Dilo, про це заявив міністр у справах ветеранів Віталій Кім в інтерв'ю "РБК-Україна".

На його думку, це допоможе колишнім військовим повернутися до цивільного життя і стати рушійною силою економіки України.

Він наголосив, що після військової служби люди можуть переглядати свої професійні плани та обирати інші напрями діяльності. Тому державна підтримка має передбачати не лише повернення до попередньої роботи, а й можливість здобути нову професію або розпочати підприємницьку діяльність.

"Хтось хоче відкрити бізнес, хтось – більше часу приділяти сім'ї, хтось – вирощувати щось своє. Тому наше завдання – дати вибір і можливості. Це перенавчання, стажування, освіта, гранти, доступ до кредитів, житло та багато іншого", – зазначив Кім.

Він додав, що залучення ветеранів до економічної діяльності матиме важливе значення для країни з огляду на очікувану кількість людей, яких охоплюватиме ветеранська політика. За оцінкою міністра, після завершення війни в Україні може бути понад 3 млн ветеранів, а разом із членами їхніх родин – близько 9 млн людей.

Кім вважає, що за таких масштабів державна політика не може обмежуватися соціальними виплатами. Поряд із забезпеченням базових потреб необхідно розвивати програми, які сприятимуть професійній реалізації, зайнятості та економічній самостійності ветеранів.

Серед інших напрямів підтримки він назвав допомогу з освітою дітей ветеранів. На його думку, держава могла б передбачити відповідні освітні можливості навіть для двох поколінь родин ветеранів.

У вересні Кім повідомив, що для українських ветеранів створюють мультидонорський фонд. Фінансування передбачено, зокрема, для програм відновлення та реабілітації ветеранів, а також їхнього переходу до цивільного життя. Першою кошти надасть Канада – 1,25 млрд грн.

Крім того, державну підтримку ветеранів і ветеранок планують зробити більш узгодженою між різними відомствами. Йдеться про спрощення процедур отримання послуг, скорочення кількості необхідних документів та покращення обміну інформацією між державними органами.