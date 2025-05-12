Від початку року підприємці отримали пільгових кредитів на 31,5 млрд гривень

У 2025 році бізнес отримав 9906 пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 31,5 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 114,4 тисячі кредитів на суму 397,6 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Минулого тижня українські підприємці отримали 539 пільгових кредитів на 1,4 млрд гривень.

"Цьогоріч у держбюджеті передбачено 18 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, які отримує бізнес в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%". Ці кошти держава поступово виділяє на покриття різниці між ринковими процентними ставками та зниженими ставками, за якими можуть кредитуватись підприємства, що працюють у реальному секторі економіки", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

У 2025 році бізнес отримав:

7,7 млрд грн — інвестиційні кредити;

7,0 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

5,9 млрд грн — на переробку;

5,0 млрд грн — на підтримку посівної;

4,9 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредити беруть підприємства, які працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Лідерами серед регіонів України за сумами укладених кредитних договорів є місто Київ, Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька і Полтавська області.

Нагадаємо, з 5 по 9 травня 2025 року у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 39 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд гривень.