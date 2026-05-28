Від продавця до директора: як у LEROY MERLIN UKRAINE будують кар’єру через розвиток і спільні цінності

На ринку праці компанії змагаються за досвідчених фахівців. Проте LEROY MERLIN UKRAINE має інший підхід: для неї більше значення мають особисті якості, бажання розвиватися та спільні цінності, ніж попередній досвід чи диплом. Сьогодні в українській мережі працює понад 600 людей, а близько 60% керівників виросли всередині компанії, які починали продавцями, касирами чи логістами.

У фокусі – потенціал, а не лише досвід

У LEROY MERLIN переконані: професійних навичок можна навчити, а цінності та ставлення до роботи – значно складніше змінити. Тому під час працевлаштування компанія звертає увагу насамперед на ініціативність кандидата, відкритість, готовність допомагати клієнтам і працювати в команді.

Тут також відмовляються від гендерних стереотипів – у компанії немає поділу на чоловічі чи жіночі професії. Жінки можуть працювати в будь-якому відділі будівельного гіпермаркету, включно з технічними напрямами.

Навчання як частина роботи

Для нових працівників діє система адаптації. Кожен співробітник отримує наставника та доступ до внутрішньої навчальної платформи LXP із понад 100 курсами. Для продавців-консультантів працюють продуктові коучі – досвідчені колеги, які допомагають опанувати асортимент і практичні навички.

Навчання у компанії – це безперервний процес. Мінімум, який має пройти кожен співробітник, – 20 годин навчання на рік.

Кар’єрне зростання – реальна можливість

У середньому шлях у компанії від стартової позиції до менеджерської займає 2–3 роки. Для тих, хто хоче розвивати лідерські навички, працює Академія лідерів – річна програма для майбутніх керівників. Кар’єрний розвиток планується через платформу MyDev, де працівник формує власні цілі разом із керівником.

У компанії наводять і конкретні приклади кар’єрного зростання. Марина Бісик прийшла продавчинею до першого магазину мережі у 2010 році, а сьогодні керує одним із гіпермаркетів у Києві. Василь Чумак-Роменський розпочав роботу в логістиці у 2013 році, а нині є операційним директором мережі в Україні.

При цьому в компанії зауважують, що зростання можливе не лише вертикально. Система грейдів дозволяє підвищувати дохід і професійний статус, стаючи експертом або наставником у своїй сфері без переходу на керівну посаду.

Не лише зарплата: бонуси, підтримка та співвласність

У компанії діє комплексна система мотивації. Із 2025 року українські співробітники долучилися до глобальної програми ALL ADEO – це система розподілу прибутку між працівниками. Кожен, хто працює понад три місяці, отримує виплату – €466, які згодом можна інвестувати у внутрішню систему акціонерства та фактично стати співвласником великого бізнесу.

Додатково співробітники можуть щомісяця отримувати бонуси до 25% зарплати за результатами роботи. Компанія також інвестує у фізичне та психологічне здоров’я команди: медичне страхування, необмежені консультації психолога та навіть дні масажу в магазинах стали частиною корпоративної підтримки.

Підхід LEROY MERLIN UKRAINE до формування команди демонструє: професійне зростання залежить не лише від стартових можливостей, а й від готовності вчитися, брати відповідальність і розвиватися разом із компанією.