Відновлення України: за підтримки ЄС у Житомирі модернізували відділення лікарні за понад €500 тисяч

Завдяки інвестиціям ЄС завершено реконструкцію хірургічного відділення Житомирської лікарні №2 ім. В.П. Павлусенка. Загальний обсяг інвестицій – 511 тис євро. Завдяки сучасному обладнанню та оновленій інфраструктурі, лікарня може надати медичну допомогу вдвічі більшій кількості пацієнтів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Лікарня відіграє ключову роль у наданні хірургічної допомоги жителям міста та області, а також внутрішньо переміщеним особам.

"Відновлення доступу до соціальних та медичних послуг залишається стратегічним пріоритетом для Міністерства. Ці зусилля є ключовими для сталого відновлення громад та підтримки внутрішньо переміщених осіб", — зазначив міністр Олексій Кулеба.

Які роботи проведено?

Реконструкція включала:

модернізацію критично важливих систем;

надання систем медичного забезпечення, зокрема вакуумної станції, компресорної установки, модульної холодильної установки, нових лікарняних меблів.

Кошти надано в межах "Програми з відновлення України" – спільної ініціативи Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Загалом у Житомирській області в межах програм з відновлення, що фінансуються Європейським інвестиційним банком, уже реалізовано або перебувають на різних стадіях впровадження 13 проєктів загальною вартістю майже 20 млн євро. Серед них – реконструкція освітніх і медичних закладів, громадських будівель, а також критично важливої інфраструктури водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, за оновленими оцінками RDNA4, узгодженими з міжнародними партнерами, загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів.