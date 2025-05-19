Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,03

EUR

46,45

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,50

41,42

EUR

46,70

46,50

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Відновлення України: за підтримки ЄС у Житомирі модернізували відділення лікарні за понад €500 тисяч

Житомирська лікарня, медичне обладнання, чиновники
Завершено реконструкцію хірургічного відділення Житомирської лікарні №2. / Міністерство розвитку громад та територій України

Завдяки інвестиціям ЄС завершено реконструкцію хірургічного відділення Житомирської лікарні №2 ім. В.П. Павлусенка. Загальний обсяг інвестицій – 511 тис євро. Завдяки сучасному обладнанню та оновленій інфраструктурі, лікарня може надати медичну допомогу вдвічі більшій кількості пацієнтів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Лікарня відіграє ключову роль у наданні хірургічної допомоги жителям міста та області, а також внутрішньо переміщеним особам.

"Відновлення доступу до соціальних та медичних послуг залишається стратегічним пріоритетом для Міністерства. Ці зусилля є ключовими для сталого відновлення громад та підтримки внутрішньо переміщених осіб", — зазначив міністр Олексій Кулеба.

Фото 2 — Відновлення України: за підтримки ЄС у Житомирі модернізували відділення лікарні за понад €500 тисяч

Які роботи проведено?

Реконструкція включала:

  • модернізацію критично важливих систем; 
  • надання систем медичного забезпечення, зокрема вакуумної станції, компресорної установки, модульної холодильної установки, нових лікарняних меблів.
Фото 3 — Відновлення України: за підтримки ЄС у Житомирі модернізували відділення лікарні за понад €500 тисяч

Кошти надано в межах "Програми з відновлення України" – спільної ініціативи Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Загалом у Житомирській області в межах програм з відновлення, що фінансуються Європейським інвестиційним банком, уже реалізовано або перебувають на різних стадіях впровадження 13 проєктів загальною вартістю майже 20 млн євро. Серед них – реконструкція освітніх і медичних закладів, громадських будівель, а також критично важливої інфраструктури водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, за оновленими оцінками RDNA4, узгодженими з міжнародними партнерами, загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук